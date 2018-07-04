TOKİ, 26 ilde 108 arsayı satışa sundu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde 108 adet arsayı satışa sundu.

TOKİ, Ağrı, Amasya, Ankara, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Nevşehir, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde toplam 1 milyon 114 bin 187,98 metrekare büyüklüğünde 108 adet arsayı satışa sundu. Muhammen bedeli yaklaşık 734 milyon TL olan arsalar “açık artırma” yöntemi ile satılacak.

Müzayede 19 Temmuz 2018 tarihinde Perşembe günü saat 13:30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca www.emlakyonetim.com.tr internet adresinden canlı yayın yapılacak.

Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:

"İstanbul Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, İkitelli’de konut dışı kentsel çalışma, Büyükçekmece’de konut niteliğinde imarlı arsalar. Ankara Çankaya’da gelişme konut, Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Pursaklar’da konut, Yenimahalle’de küçük sanayi sitesi, konut, Kahramankazan’da konut, ticaret,Sincan’da konut ticaret niteliğinde imarlı arsalar. Kocaeli Gebze’de akaryakıt, Gölcük’te konut dışı kentsel çalışma niteliğinde imarlı arsalar. İzmir Narlıdere’de konut, ticaret, özel eğitim, cami, park niteliğinde imarlı arsa. Trabzon Ortahisar’da konut niteliğinde imarlı arsalar. Elazığ Merkezde konut, ticaret ve özel eğitim niteliğinde imarlı arsalar.

Erzincan Merkezde konut, Üzümlü’deticaret, konut niteliğinde imarlı arsalar."

Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.