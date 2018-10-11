Tokyo’nun yeni balık pazarı kapılarını açtı

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun yeni balık pazarı “Toyosu Fish Market” 11 Ekim’de sabaha karşı kapılarını açtı.

Tokyo’nun 83 yıllık simgesel balık pazarı Tsukiji’nin 6 Ekim’de kapanmasının ardından, dünyaca ünlü tesisin yerine kurulan Toyosu Balık Pazarı, hizmete açıldı. Uzun yıllar boyu dünyanın en büyük su ürünleri ve gıda pazarı unvanını elinde bulunduran Tsukiji’den 1,8 kat daha büyük olan 407 bin metrekarelik tesisin tarihi balık pazarının yerini alması bekleniyor.

Dev balık pazarı Tsukiji’nin taşınması dört gün sürdü. Eski pazarın 600’den fazla deniz ürünü ve sebze tüccarına ev sahipliği yaptığı dikkate alındığında, taşınma sürecinin tahmin edilenden hızlı gerçekleştiği ifade ediliyor.

Toyosu Balık Pazarı, aynı zamanda yılda 3.8 milyar dolar dolayındaki satış rakamlarıyla, dünyanın en karlı balık ticareti operasyonlarından birini de miras alıyor. Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki tüm illere başta deniz ürünleri olmak üzere gıda maddesi sağlayan pazar, günde yaklaşık 17.8 milyon dolar değerinde 2 bin 800 ton balık ve sebze ticareti yapıyordu.

Yeni balık pazarı açılış günündeki açık artırma, Tsukiji’nin meşhur yüksek fiyatlı satışlarını aratmadı. Yeni tesisteki ilk günde en pahalı balık, Aomori vilayetinden 214 kilogramlık mavi yüzgeçli orkinos oldu ve 4.28 milyon Yen’e (38 bin dolar) alıcı buldu.

Yeni Toyosu pazarına taşınma süreci bir çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Başlangıçta 2016 yılında açılması planlanan tesisin çeşitli nedenlerle açılması gecikmişti. Pazarın inşa edildiği bölgenin, daha önce bir gaz üretim tesisini barındırması, çevresel kirlilik iddialarına yol açmıştı. Alanın arındırılmasına yönelik gerçekleştirilen protestoların ardından, uzmanlar geçen yaz bu alanı kullanım için güvenli ilan etti.

Toyosu’nun Japonya’nın mutfak kültürünü öğrenmek isteyen ziyaretçiler için uğrak nokta olması bekleniyor. Bu yöndeki hedeflerini dile getiren Tokyo Valisi Yuriko Koike, "Bugün yeni bir marka yaratmaya başlıyoruz. Adı Toyosu" dedi.