Torunoğulları’ndan Hollandalı bakana tepki

Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, ‘Irkçılık insanların genlerinde’ ifadesiyle eleştirilen Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’a tepki gösterdi. Torunoğulları, “Bir önceki Dış İşleri Bakanı Bert Koenders, bizlere göstermiş olduğu anlayışı ve hoşgörüyü Bakan Blok’tan da beklediğimizi ve bu tür söylemlerin Hollanda Türk toplumunu derinden yaraladığını bildirmek isterim” diye konuştu.

Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, ‘Irkçılık insanların genlerinde’ ifadesiyle eleştirilen Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’a tepki gösterdi. Torunoğulları, “Bir önceki Dış İşleri Bakanı Bert Koenders, bizlere göstermiş olduğu anlayışı ve hoşgörüyü Bakan Blok’tan da beklediğimizi ve bu tür söylemlerin Hollanda Türk toplumunu derinden yaraladığını bildirmek isterim” diye konuştu.

Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, ‘Irkçılık insanların genlerinde’ ifadesiyle büyük eleştiri alan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’a yazılı açıklama yoluyla tepki gösterdi. Blok’un bu açıklamasına Hollanda’da yaşayan Türklerin büyük tepki gösterdiğini belirten Torunoğulları, “Hollanda Türk toplumu 50 yıldır 18 bin müteşebisi ile sorumluluklarını yerine getiren ve komşuları ile güzel ilişkiler kuran bir toplumdur” ifadelerini kullandı.

Torunoğulları açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Hollanda Türk Toplumu Hollanda’nın asıl unsurudur. Hollanda Dış İşleri Bakanı Blok katıldığı bir kapalı toplantıda çok kültürlü toplumların bir birileriyle iyi geçinemediğini söylemiştir. Bakanın yaptığı bu açıklama Hollanda Türk toplumunu derinden yaralamıştır. Hollanda Türk toplumu 50 yıldır 18 bin müteşebisi ile sorumluluklarını yerine getiren ve komşuları ile güzel ilişkiler kuran bir toplumdur” şeklinde konuştu.

“Yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Torunoğulları açıklamasına, “Hollanda bizimde ülkemiz, benim gibi 18 bin iş adamının Hollanda’ya yatırım yapmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu tarz açıklamalar da bize geri adım attıramaz. Bu tür talihsiz açıklamaları Edelstaal grubu olarak doğru bulmuyoruz. Bakan Blok, bu tür açıklamalar yerine bu konudaki var olan güzellikleri keşke o gözle baksa, çok kültürlü toplumun aslında bir zenginlik olduğunu ülkemize katkı sağladığını bilmesini istiyoruz. Hollanda da kurulan şirketlerin Hollanda şirketleri olduğunu yatırım yaptıkları ülkelerde Hollanda’yı temsil etiklerini unutmayalım bir iş adamı olarak siyaset yapan ve ülkemizi temsil eden bakanlarımızın açıklamalarında bizleri üzmemesini arzu ediyoruz. Bir önceki Dış İşleri Bakanımız Bert Koenders, bizlere göstermiş olduğu anlayışı ve hoşgörüyü Bakan Blok’tan da beklediğimizi ve bu tür söylemlerin Hollanda Türk Toplumunu derinden yaraladığını bildirmek isterim” ifadeleriyle son verdi.