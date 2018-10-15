Trabzon’da palamutta sezonun en verimsiz günü yaşanıyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona ermesinin ardından denize açılan tekneler bol bol palamut avlarken 45 günün ardından ilk kez önceki günlere oranla az miktarda palamut avladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait Toptancı Balık Hali’ne günde 5-10 bin kasa palamut gelirken, 45 günün ardından ilk kez bin 500-2 bin kasa kadar palamut gelmesi tezgahlara olumsuz yansıdı.

Daha önce ortalama 5-10 TL arasında satılan palamutlar bugün itibariyle tezgahlarda fiyatı büyüklüğüne göre 7.5, 10 ve 12.5 TL’den satılmaya başlaması satışları az da olsa etkiledi.

Balıkçılardan Zeki Özçilingir, bugün itibariyle ilk kez az palamutun az olduğunu belirterek, “Bugün palamut biraz daha az geldi yani avlanma az oldu. Dün daha çoktu. Dün 7,5 liraydı. Bugün tanesi 10 lira civarına çıktı. Fiyatı pahalı da olsa palamutta şimdilerde tuzlama yapılabilir ve dondurucuya konulabilir. Bugün fiyat konusunda çıkış yaşandı ama ilerleyen günlerde tekrar düşebilir” dedi.

Balıkçılardan Cem Yazıcı da “Daha önce palamutun fiyatı 5-7.5 TL arasındaydı bugün tanesi 10 TL’ye çıktı. Bu durum balığın az avlanmasından kaynaklanıyor. Piyasada 5 TL’ye de balık var ancak onlar dolap balığı. Vatandaş zaman zaman bize gelerek halde 5 TL neden burada 10 lira diye soruyor. Sezonun en az verimsiz günü bugün. Önümüzdeki günlerde artabilir fakat palamutta yavaş yavaş çekiliyor. Sezonun bitmesine 1 aya yakın bir süre kaldı” diye konuştu.