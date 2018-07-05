EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:34

Trakya’nın ekonomisi şaha kalktı

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi Mayıs ayı ekonomi verilerini değerlendirirken, en çok ihracatın Bulgaristan’a yapıldığını söyledi.Trakya Bölgesi Mayıs ayı ekonomi verileri hakkında açıklamalarda bulunan...

Trakya'nın ekonomisi şaha kalktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi Mayıs ayı ekonomi verilerini değerlendirirken, en çok ihracatın Bulgaristan’a yapıldığını söyledi.

Trakya Bölgesi Mayıs ayı ekonomi verileri hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Şahin, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Mayıs ayı ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ Mayıs ayında 81 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur. 2018 yılı ile 2017 yılı Mayıs dönemi karşılaştırıldığında, Tekirdağ’ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 88,7 milyon dolar artmıştır. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 2,5 milyon dolarlık artış meydana gelmiştir. Edirne 2018 yılı Mayıs ayında 4,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatında 8,3 milyon dolarlık bir artış olmuştur" dedi.

"Kırklareli ve Edirne Mayıs ayında en çok ihracatı Bulgaristan’a gerçekleştirdi"

Şahin, en çok ihracatın Bulgaristan’a yapıldığını belirterek, "Bölge illerimizin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise 2018 Mayıs ayı itibariyle Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu görüyoruz. Bulgaristan’ı Libya, Kosova, Arnavutluk ve Tayland takip etmiştir. Kırklareli ilinin 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle en çok ihracat yaptığı ülke ise Bulgaristan olmuştur. Bulgaristan’ı Yemen, Malezya, Hollanda ve Almanya takip etmiştir. Tekirdağ’ın 2018 Mayıs ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya olmuştur. Tekirdağ’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir" açıklamasını yaptı.

"Tekirdağ’da Mayıs ayında 67 şirket kuruldu"

Bölgede kurulan şirketler hakkında değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Bölgemizde Mayıs ayı içerisinde kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini incelediğimizde Tekirdağ’da 67, Kırklareli’de 22, Edirne’de ise 12 şirket kurulduğunu; Tekirdağ’da 2, Edirne’de 2, Kırklareli’de ise 2 şirketin kapandığını görüyoruz" ifadelerine yer verdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku