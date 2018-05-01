Türkiye’nin ilk TSE belgeli icadı olup, yüzde 95 yerlilik oranı ile orta yüksek teknoloji sınıfında dünyanın yüzde 70’inde tescili bulunan, şebeke kaynaklı aşırı yüksek voltajın cihaz ve sistemlerde oluşturacağı hasar ve kayıpları önleyen Trimbox, online mağazaları ile dijital dünyaya kapılarını açtı.

Trimbox, online mağazaları ile dijital dünyaya kapılarını açtı. Konuyla ilgili li Yurttaş Holding’te bir tanıtım toplantısı düzenleyen Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, online mağazaları şeklinde uygulanacak satış ortaklığı sistemi, dünyada uygulanan network marketing sistemini yerlilik modeliyle biraz farklılaştırarak uyguladıklarını belirterek "Bu sistemle Trimbox’ın, dünyada uygulanan network marketing sisteminin bize uygun modeliyle Türkiye’de ve dünyada insanların kullanımına daha fazla sunulabilmesi için dijital ortamda geniş kitlelere ulaştıracağız. Bu sayede insanlar hem kazanç elde edecek hem de ürünümüz her yere ulaşabilecek. Elektrik şebekelerinde sıkça yaşanan aşırı gerilimi engelleyerek, iş yerlerinde, fabrikalarda ve evlerde elektronik kartların ve cihazların hasarlarını bertaraf eden ürünümüzün bu sistemle daha geniş kitlelere ulaşması da yaşanacak olası hasarların ve yangın facialarının önüne geçilmesi adına önemli bir adım olacağını düşünüyoruz” dedi.

Sistemi, Trimbox markasını doğru anlatabilecek 10 bin kişilik bir satış ağına benzeten Yurttaş şunları söyledi: “Dijital pazarlama çok hızlı büyüyor. Bizler de geniş kitlelere ulaşmanın yolunun dijital ortamdan geçtiğini biliyoruz. Bireysel olarak dokunabileceğiniz insan sayısı sınırlıyken dijital dünyada çok daha hızlı ve geniş kitlelere ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın kullandığı ülkemizde de bilinen bir modeli uyguluyoruz. Biz vizyoner bir holding olarak bu konuda bir hamle yapmak istedik ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Tüm yatırımcılarımızı bu kazançlı sisteme dâhil olmaya davet ediyoruz. Dünya’daki tüm gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz satış ortaklığı sistemini, Amazon gibi önemli markaların yıllardır başarıyla sürdürdüğü modellerinden yola çıkarak oluşturmuş ve tüm katılımcıların maksimum fayda sağlayacağı biçimde geliştirmiştir. Bu sisteme dâhil olacak yatırımcı, hedefine ve bütçesine uygun 6 ayrı paketten birini satın alıp sisteme giriş yapıyor. İkinci aydan itibaren satın alınan pakete tanımlı kar payı alınmaya başlanıyor. Yatırımcı gelirini arttırmak istiyorsa, içinde tüm Trimbox ürünlerinin olduğu özel online mağazasını internette ya da sahada çevresine tanıtıyor. Böylece hem kendi mağazanızdan hem de online mağaza satışıyla sisteme kazandırdığı yeni mağazaların ürün satışlarından pay elde edebiliyor”.