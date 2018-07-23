EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:03

Tüketici güven endeksi yüzde 4 arttı

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı. Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

Tüketici güven endeksi yüzde 4 arttı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı. Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Temmuz ayı tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı; Haziran ayında 70,3 olan endeks Temmuz ayında 73,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 92 oldu

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artarak Temmuz ayında 92 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96,3 oldu

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Haziran ayında 92,1 iken, Temmuz ayında yüzde 4,6 oranında artarak 96,3 değerine yükseldi. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 76,9 oldu

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak Temmuz ayında 76,9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 27,1 oldu

Tasarruf etme ihtimali endeksi Haziran ayında 24,6 iken, Temmuz ayında yüzde 10,2 oranında artarak 27,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku