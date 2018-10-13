Tunceli’den İngiltere ve ABD’ye bal ihracatı

Tuncelili arıcıların süzme çiçek balları, devlet desteğiyle kurulan tesiste paketlendikten sonra yurt içinde ve yurt dışında alıcı buluyor. Tesiste paketlenen balların bir bölümü İngiltere ve ABD’ye gönderiliyor.

Tuncelili arıcıların süzme çiçek balları, devlet desteğiyle kurulan tesiste paketlendikten sonra yurt içinde ve yurt dışında alıcı buluyor. Tesiste paketlenen balların bir bölümü İngiltere ve ABD’ye gönderiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Programı’ndan 298 bin liralık destek alan ve kendisi de 500 bin liralık yatırım yapan Alaaddin Alkan, Organize Sanayi Bölgesi’nde bal paketleme tesisi kurdu. 2015 yılında hizmete giren bal paketleme tesisinde 5 kişilik bir ekiple çalışan Alkan, geçtiğimiz yıl 30 ton ürün paketleyerek alıcıya ulaşmasını sağladı. Bu yıl yüzde 200 artışla 60 tondan fazla pal paketlemesi hedefine ulaşacaklarını belirten Alkan, geçtiğimiz ay başlayan işlerinin yıl başına kadar yoğun olacağını söyledi. Tesiste “Munzur Bal” ismiyle kendi ballarının yanı sıra Ovacık Belediyesi tarafından kurulan kooperatifin ballarını da işlediklerini belirten işletme sahibi Alaaddin Alkan, “94 Mahallesi Kalkındırma Kooperatifi’nin ürünlerini paketliyoruz. 2 tonluk bal İngiltere’ye gidiyor. 300 kilo da Amerika için hazırlıyoruz. Ayrıca ilde faaliyet gösteren bütün arıcıların ürünlerini paketliyoruz” dedi.

Tesisin sezonluk çalıştığını aktaran Alkan, “Paketleme işlemi Eylül ayında başlar, yılbaşına kadar yoğun şekilde devam eder. Geçen sene 30 ton ürün paketledik. Bu sene 60-70 ton paketleyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Tunceli’de üretilen ballara talebin yoğun olduğuna dikkat çeken Alkan, “Bizim coğrafyamızda sanayi yok. Tarım alanlarında kimyasal ilaç, gübre kullanılmıyor. Ürünümüz temiz. Burada kirlilik bırakan tesis olmadığı için arı atık sulara gitmiyor. Ürünler sağlıklı. Coğrafyamız temiz ve bakir. Arıcılarımız bilinçli. Sağlıklı gıda tüketmek isteyenler tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.