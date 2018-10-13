EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:20

Tunceli’den İngiltere ve ABD’ye bal ihracatı

Tuncelili arıcıların süzme çiçek balları, devlet desteğiyle kurulan tesiste paketlendikten sonra yurt içinde ve yurt dışında alıcı buluyor. Tesiste paketlenen balların bir bölümü İngiltere ve ABD’ye gönderiliyor.

Tunceli'den İngiltere ve ABD'ye bal ihracatı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Tuncelili arıcıların süzme çiçek balları, devlet desteğiyle kurulan tesiste paketlendikten sonra yurt içinde ve yurt dışında alıcı buluyor. Tesiste paketlenen balların bir bölümü İngiltere ve ABD’ye gönderiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Programı’ndan 298 bin liralık destek alan ve kendisi de 500 bin liralık yatırım yapan Alaaddin Alkan, Organize Sanayi Bölgesi’nde bal paketleme tesisi kurdu. 2015 yılında hizmete giren bal paketleme tesisinde 5 kişilik bir ekiple çalışan Alkan, geçtiğimiz yıl 30 ton ürün paketleyerek alıcıya ulaşmasını sağladı. Bu yıl yüzde 200 artışla 60 tondan fazla pal paketlemesi hedefine ulaşacaklarını belirten Alkan, geçtiğimiz ay başlayan işlerinin yıl başına kadar yoğun olacağını söyledi. Tesiste “Munzur Bal” ismiyle kendi ballarının yanı sıra Ovacık Belediyesi tarafından kurulan kooperatifin ballarını da işlediklerini belirten işletme sahibi Alaaddin Alkan, “94 Mahallesi Kalkındırma Kooperatifi’nin ürünlerini paketliyoruz. 2 tonluk bal İngiltere’ye gidiyor. 300 kilo da Amerika için hazırlıyoruz. Ayrıca ilde faaliyet gösteren bütün arıcıların ürünlerini paketliyoruz” dedi.

Tesisin sezonluk çalıştığını aktaran Alkan, “Paketleme işlemi Eylül ayında başlar, yılbaşına kadar yoğun şekilde devam eder. Geçen sene 30 ton ürün paketledik. Bu sene 60-70 ton paketleyeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Tunceli’de üretilen ballara talebin yoğun olduğuna dikkat çeken Alkan, “Bizim coğrafyamızda sanayi yok. Tarım alanlarında kimyasal ilaç, gübre kullanılmıyor. Ürünümüz temiz. Burada kirlilik bırakan tesis olmadığı için arı atık sulara gitmiyor. Ürünler sağlıklı. Coğrafyamız temiz ve bakir. Arıcılarımız bilinçli. Sağlıklı gıda tüketmek isteyenler tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku