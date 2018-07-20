Turist gemilerinin gözdesi Kuşadası

Türkiye’de 7 limana yılın ilk 6 ayında gelen toplam 86 kurvaziyer geminin 59’u Kuşadası limanına demirledi.

Edinilen bilgiye göre, bu yılın ilk yarısında Ocak-Haziran döneminde ocak-mayıs döneminde Türkiye’deki 7 limana toplam toplam 86 turist gemisi yanaştı. Bu gemilerle Türkiye’ye uğrayan 45 bin 917 yolcunun 35 bin 89’u Kuşadası’nı ziyaret etti. Günübirlik turistler Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, St. Jean Klisesi gibi gibi tarihi ve antik yerlerin yanı sıra Kuşadası çarşıları ile şehir dışındaki alış verişmezlerini de gezdi. Turist gemilerinin rotalarını yeniden Kuşadası’na çevirmesiyle bu yıl Kuşadası Limanı’na 120 bin turistin gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde son 3 yıldır yaşanan olumsuzlar yüzünden bir çok ünlü kruvaziyer şirketi Türkiye’yi listeden çıkarmıştı. Girişimlerin ardından kruvaziyer turizminin önde gelen firmaları Türkiye’yi yeniden listeye almaya başladı. Norwegian Cruise Line ise bu sezonla birlikte Kuşadası’na uğrayacağını açıklarken, Holland America Line şirketi de 2020 yılından itibaren rotasına yeniden Türkiye’yi ekleme kararı aldı. Ayrıca Royal Carribean’ın Azamara gemileri de Kuşadası Limanı’nı yeniden rotalarına aldı.