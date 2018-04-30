Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 31,3 arttı

Turizm geliri 2018 yılı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

Turizm geliri 2018 yılı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ilk çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 76,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962 bin dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon 275 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 723 dolar oldu

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,4 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,4 artarak 6 milyon 122 bin 182 kişi oldu. Bunların yüzde 80,2’sini 4 milyon 908 bin 831 kişi ile yabancılar, yüzde 19,8’ini ise 1 milyon 213 bin 351 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin dolar oldu. Bunun 842 milyon 277 bin dolarını kişisel, 236 milyon 731 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2017 yılı ilk çeyreğine göre yüzde 9,1 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.