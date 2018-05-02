EKONOMİ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:04

Türk Eximbank’tan Özbekistan’a toplamda 350 milyon dolar kredi

Türk Eximbank ile Özbekistan Milli Bankası arasında Türkiye’den Özbekistan’a gerçekleştirilecek mal ve/veya hizmet ihracatının finansmanına yönelik, 250 milyon dolar tutarında rotatif bazlı kredi anlaşması imzalandı.Özbekistan Devlet...

Türk Eximbank'tan Özbekistan'a toplamda 350 milyon dolar kredi
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Türk Eximbank ile Özbekistan Milli Bankası arasında Türkiye’den Özbekistan’a gerçekleştirilecek mal ve/veya hizmet ihracatının finansmanına yönelik, 250 milyon dolar tutarında rotatif bazlı kredi anlaşması imzalandı.

Özbekistan Devlet Garantisi altında Türk Eximbank ile Özbekistan Milli Bankası (National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan-NBU) arasında 250 milyon dolar tutarında rotatif bazlı kredi anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyareti kapsamında, 30 Nisan 2018 tarihinde Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve NBU Yönetim Kurulu Başkanı Alisher K. Mirsoatov tarafından imzalanan kredi anlaşması Türkiye’den Özbekistan’a gerçekleştirilecek mal ve/veya hizmet ihracatının finansmanına yönelik kullanılacak.

Ayrıca, söz konusu ziyaret kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen İş Forumunda, Özbekistan’ın ikinci büyük bankası olan Uzpromstroybank ile 26 milyon dolar ve üçüncü büyük bankası olan Asaka Bank ile 24 milyon dolar tutarında kredi anlaşmaları imzalandı. Geçen sene, T.C. Ziraat Bankası’nın iştiraki olan UT Bank ve NBU ile devlet garantisi aranmaksızın imzalanan anlaşmalar ile birlikte Özbekistan için tahsis edilen toplam 350 milyon dolar tutarındaki ülke limitinin tamamı ihracat ve projeler için kullanılabilir hale geldiği de kaydedildi.

Genel Müdür Adnan Yıldırım; Özbekistan’a açılan bu kredinin ve imzalanan kredi anlaşmalarının, kaybedilen yılların telafisi olarak iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların süratle potansiyelimize uygun artırılmasına yönelik olarak önemli bir kilometre taşı olacağını açıkladı.
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