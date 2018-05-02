Türk halı markası yeni koleksiyonunu Milano’da tanıttı

Dünyaca ünlü Türk halı markası Stepevi, yeni koleksiyonunu İtalya’nın tasarım başkenti Milano’da tanıttı.

Çağdaş halı tasarımına getirdiği farklı yorumla sektörünün küresel oyuncularından biri haline gelen Stepevi, Ocak ayında Paris’te lansmanını gerçekleştirdiği yeni Moonlight koleksiyonunu İtalya’nın tasarım başkenti Milano’da tanıttı. Amerika ve Avrupa’da hayata geçirdiği lüks konut ve otel projeleriyle tanınan dünyanın önde gelen iç mimarlarından Kolombiya asıllı ünlü Amerikalı mimar Juan Montoya’nın imzasını taşıyan koleksiyon, 17-22 Nisan tarihlerindeki Milano Tasarım Haftası boyunca, şaşırtıcı bir enstalasyon eşliğinde sergilendi.

İtalyan mimar Carolina Nisivoccia’nın Moonlight için hazırladığı enstalasyon, Stepevi’nin Milano’nun Brera bölgesindeki showroom’unda yer aldı. Gökyüzünün gece siluetinden esinlenen koleksiyondan ilham alan Nisivoccia, tavandan sarkıttığı farklı boyutlardaki dairesel ayna panelleriyle, tasarımlar üzerinde beklenmedik yansımalar oluşturdu. Markanın showroom’unu ziyaret edenler, enstalasyon aracılığıyla, koleksiyondaki ’Moon Island’ tasarımının üç boyutlu versiyonunu deneyimleme fırsatını buldu.

Kişiselleştirilebilen bir koleksiyon

Yapılan açıklamada; Stepevi, Juan Montoya ile tasarladığı ’Moonlight’ koleksiyonuyla, galaksinin büyüsünü günlük hayatla buluşturarak, takımyıldızları, gezegenler ve kozmik çağrışımların günlük hayatımızdaki önemini yeniden sorgulatmak istiyor. Adı kadar içeriği de dikkat çeken özel koleksiyon, yün ve yüksek kaliteli viskozdan üretilen dört büyüleyici tasarımdan oluşuyor. Koleksiyonda yer alan tüm parçalar, müşterilerin ihtiyaçlarına ve beğenisine uygun olarak kişiselleştirilebiliyor.

Ayrıca; markanın Londra, New York, Paris, Münih, Milano ve İstanbul gibi önemli şehirlerde bulunan mağazalarında koleksiyon görülebilecek.