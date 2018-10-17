Türk iş adamları Amerika’ya çıkarma yapacak

22-24 Ekim tarihleri arasında ATC ile TAİK işbirliği ile Amerika’nın başkenti Washington DC’de gerçekleştirilecek 37’nci konferansa, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra Türk iş dünyasından çok önemli isimlerin katılması bekleniyor.ABD...

22-24 Ekim tarihleri arasında ATC ile TAİK işbirliği ile Amerika’nın başkenti Washington DC’de gerçekleştirilecek 37’nci konferansa, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanı sıra Türk iş dünyasından çok önemli isimlerin katılması bekleniyor.

ABD ile ilişkilerin gerilmesine neden olan Rahip Brunson’un serbest kalmasıyla birlikte yeniden rayına giren Türk-Amerikan ilişkilerinde gözler, Amerikan Türk Konseyi’nin (ATC) önümüzdeki hafta Washington’da yapılacak yıllık toplantısına çevrildi. 22-24 Ekim tarihleri arasında Washington DC’de 3 gün sürecek konferansa, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Başkanı Uğur Terzioğlu da katılacak.

ATBD Başkanı Terzioğlu’ndan Erdoğan’a detek

Bu yıl 37’ncisi yapılacak konferansa özellikle Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi büyük önem veriyor. ATBD Council Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, "Rahip Brunson davasının sonuçlanmasından sonra gerek ABD Başkanı Donald Trump’ın, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları açıklamalar son derece yapıcı. İş dünyası olarak bu yakınlaşmayı daha da geliştirmek istiyoruz. Bu toplantıya kamunun da gereken önemi vermesini bekliyoruz" dedi.

Washington’a Türk iş adamları çıkarma yapacak

Konferans gitmeden önce İHA’ya özel açıklamalarda bulunan ATBD Başkanı Uğur Terzioğlu, Türk Amerikan Konseyi (ATC), yıllık toplantılarının siyasetten ekonomiye Türkiye-ABD ilişkilerinde son derece önemli bir yerinin olduğunu vurguladı. Amerika’nın başka hiçbir ülkeyle bu kapsamda bir organizasyon düzenlemediğini hatırlatan Terzioğlu, iki ülke arasındaki çeşitli işbirliklerinin bu toplantılarda kurulduğuna dikkat çekti. Bu yılki toplantıya Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı sıra Havelsan, Roketsan, TAİ gibi savunma sanayi sektörünün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de katılacağını belirten Terzioğlu, ayrıca özel sektörden de çok sayıda katılımcının hazır bulunacağını söyledi.

ATBD Cuncil’in Türkiye-ABD arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyet gösterdiğini ifade eden Terzioğlu, toplantıya Konsey adına Genel Başkan Yardımcıları Dr. Kemal Oğuz Kalafat ve Cüneyt Türktan’la birlikte Adnan Vural, Davut Ökütçü, İlhan Geçkil, Hakan Bek, Burcum Uzunoğlu, Patrick Anderson ve Arda Baskan’ın katılacağını söyledi.

Konferansa iki ülkenin ticaret bakanları katılacak

Toplantıya Amerika tarafından ise Ticaret Bakanı ile İçişleri Bakanının katılmasının beklendiğini belirten Terzioğlu, ayrıca birçok üst düzey kamu görevlisinin de katılım göstereceğini kaydetti. Aralarında ABD Senatosu ve Meclisinde Türk lobisi grubunun yıllardır başkanlığını yürüten, Kentucky eski milletvekili Ed Whitfield’ın da bulunduğu birçok siyasinin de etkinliğe katılım göstereceğini belirten Terzioğlu, savunma sanayinden finansa, teknolojiden enerjiye Amerikan’ın önde gelen şirketlerinin temsilcilerinin de hazır bulunacağı toplantının Türkiye-ABD ilişkilerini yeniden canlandırmak için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

ATBD’den Konferans için özel kitap hazırlandı

ATBD Council, Türkiye-ABD ilişkilerinin geçmişini anlatan “Dostluk Köprüsü” adıyla bir kitap da hazırladı. İngilizce olarak basılan ve ATC konferansından önce Washington’da misafirlere özel olarak sunulacak kitapta ATBD Council üyelerinin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki görüşlerine yer veriliyor.