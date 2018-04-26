Türk kuaförler en yeni trendler için Avrupa’da

Türk kuaförler en yeni saç modelleri için eğitim aldılar. Eğitimde kuaförlere bob kesimler ve bu kesimlere eşlik edecek, milenyum mavisi, lila ve portakal turuncusu gibi renkler üzerine en yeni trendler anlatıldı.

Türk kuaförler en yeni saç modelleri için eğitim aldılar. Eğitimde kuaförlere bob kesimler ve bu kesimlere eşlik edecek, milenyum mavisi, lila ve portakal turuncusu gibi renkler üzerine en yeni trendler anlatıldı.

Geçtiğimiz hafta Almanya’nın Hamburg şehrinde Wella Türkiye işbirliği ile düzenlenen saç kesim ve renklendirme tekniklerinin yer aldığı ’Vidal Sasoon’ eğitimi gerçekleştirildi. Dünyanın dört bir yanından çeşitli saç artistlerinin yer aldığı eğitime Türkiye’den birçok ünlü ismin stil danışmanlığını yapan MOS’un farklı salonlarından Manager 8 saç artisti katıldı.

1960’lı yıllarda kadın saç stillerine yeni bir dinamizm getiren, dünyanın bilinen en önemli kuaförü Vidal Sasoon’un adını taşıyan eğitimde, Sasoon’a özgü bob ve lob kesimler ve bu kesimlerin 2018 yılına ait yorumlamaları ele alındı.

"En büyük sorumluluğumuz; Türk kadınına en yeni saç stillerini sunmak"

Kuaförlüğe 1978 yılında Bebek’te başlayan ve saç tasarımını estetikle bir araya getiren, MOS Kuaförleri Genel Müdürü Doğan Çelik, “Bilgilerimizi tazelemek için katıldığımız Vidal Sassoon eğitiminde mevcut bilgilerimizi bilmediklerimiz ile bir potada eriterek nitelikli bir eğitimden geçtik. 4 gün boyunca modeller üzerinde uyguladığımız saç tasarımlarını, kendi salonlarımıza taşıyarak Türk kadınına en yeni saç stillerini sunmayı hedefliyoruz. Avrupa’daki trendleri Türkiye’ye taşımada biz kuaförlere çok büyük görevler düşüyor, özellikle modern saç modellerini uygulama ve önerme noktasında tüm kuaförler elini taşın altına koymalı ve mesleki gelişimlerine önem vermeli‘’ açıklamalarında bulundu.