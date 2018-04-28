Türk mimarlık firmasına uluslararası alanda 4 ödül

Türk mimarlık firması, tasarım dünyasının en prestijli organizasyonlarından A Design Awards’ta 4 ödüle layık görüldü.

İtalya’da düzenlenen uluslararası alanda on binin üzerinde katılımın gerçekleştiği A Design Awards’ta Türk mimarlık firması Arkiteam Mimarlık bu yıl 4 ödüle layık görüldü. Çok sayıda markalı konut projesine satış ofisi, örnek daire, ofis, lobi ve cephe tasarımları sunan şirket, ‘İç Mekan ve Sergi Tasarımı’ kategorisinde Avrupa Konutları Yamanevler satış ofisi ve ‘Mimari, Bina ve Yapı Tasarımı’ kategorisinde Beş Telsiz İş Ortaklığı Zeytinburnu satış ofisiyle ‘Gold A’ Design Award’, ‘İç mekan ve Sergi Tasarımı’ kategorisinde Arıcılar İş Ortaklığı Arıcılar satış ofisi ile ‘Silver A’ Design Award’ ve tasarladığı ofis katı ile ‘Bronze A’ Design Award’ ödüllerini aldı.

Seda Dündar; “Markalı konut projelerinin iç mimari çözüm ortağıyız”

Şirketin kurucu ortağı Seda Dündar; “Tasarladığımız her projeyi kendi alanında örnek teşkil edecek bir konseptte oluşturuyoruz. Bu yaklaşımımızla hayata geçirdiğimiz projelerimizle de henüz üçüncü yılımızda İtalya ve Amerika’dan toplam yedi ödül aldık. Mimari ve iç mimari tasarım alanında ülkemizin uluslararası platformlarda daha iyi noktalara gelmesini istiyoruz. Bu yaklaşımla oluşturduğumuz tasarımlar da beraberinde ülkemize ödüller getirme imkanı sağlıyor. Bu anlamda kuruluşumuzun üçüncü yılında ülkemize uluslararası alandaki prestijli tasarım ödüllerinden getirmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.