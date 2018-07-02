EKONOMİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:04

Türk otomotiv şirketi ABD’li firmaya satılıyor

Dış araç aydınlatma sistemleri alanından dünyanın önemli tedarikçilerinden olan ABD’li şirket, Sa-Ba Otomotiv’i satın alarak global yatırımlarını genişleteceğini duyurdu.

Türk otomotiv şirketi ABD'li firmaya satılıyor
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Dış araç aydınlatma sistemleri alanından dünyanın önemli tedarikçilerinden olan ABD’li şirket, Sa-Ba Otomotiv’i satın alarak global yatırımlarını genişleteceğini duyurdu.

ABD’li şirket Varroc Lighting Systems, Sa-Ba Otomotiv’i satın alarak global yatırımlarını genişleteceğini duyurdu. Yapılan açıklamada şirketin, Sa-Ba Otomotiv’i satın alınmasıyla değerli üretim kapasitesi kazanılacağı, İstanbul yakınlarındaki 10 bin metrekarelik üretim ve teknoloji merkezini ve halen Bulgaristan’da Dimitrovgrad’da inşaatı devam eden yeni bir fabrikayı da bünyesine katacağı bildirildi. Bulgaristan’daki 20 bin metrekare genişliğindeki fabrikanın, Varroc Lighting Avrupalı müşterileri için daha geniş ve ölçeklenebilir üretim kapasitesi sağlayacağı açıklandı.

Varroc Lighting Systems Başkanı ve CEO’su Stephane Vedie, satın alma konusunda şunları söyledi: "Bu satın alma, müşterilerimize düşük maliyetli, üstün kaliteli aydınlatma ürünleri ve teknolojileri sağlayan küresel genişleme taahhüdümüzün bir kez daha altını çiziyor. Türkiye büyüyen bir pazar ve bizim buradaki varlığımız, büyüyen müşteri tabanımıza sunabileceğimiz hizmetleri genişletmemize yardımcı olurken aynı zamanda küçük aydınlatma alanındaki kabiliyetlerimizi de ciddi anlamda arttıracak".

Sa-Ba Otomotiv’in satın alınmasıyla, Varroc Lighting’in son 16 ayda küresel ürün portföyü ile üretim ve mühendislik ayak izini genişletmesini doğrudan destekleyen altıncı ticari girişim niteliğinde olacağı aktarıldı. Fas’ta bir üretim ve ürün geliştirme üssü kurmakta olan şirketin, yakın zaman önce Brezilya, Japonya ve Polonya’da yeni merkezler açtığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde Çek Cumhuriyeti’nde Ostrava’da bir aydınlatma geliştirme merkezini geliştirerek yeniden açan şirketin Vietnam’da da üretim kapasitesini de geliştirdiği kaydedildi.
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