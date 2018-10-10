Türk Telekom’un para ödüllü canlı bilgi yarışması eleq yayına başladı

Türk Telekom tarafından geliştirilen gerçek para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması eleq, IOS ve Android işletim sistemi kullanan tüm mobil platformlar üzerinden operatör bağımsız olarak yayına başladı. Günün ödülü, sorulan 10 soruyu da doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında eşit miktarda paylaştırılacak.

Türk Telekom tarafından geliştirilen gerçek para ödüllü mobil canlı bilgi yarışması eleq, IOS ve Android işletim sistemi kullanan tüm mobil platformlar üzerinden operatör bağımsız olarak yayına başladı. Günün ödülü, sorulan 10 soruyu da doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında eşit miktarda paylaştırılacak.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, tamamen kendi içinde geliştirdiği ve geçen ay uygulamaya aldığı mobil canlı bilgi yarışması eleq ile katılımcılarına para ödülü kazandıracak. Bütün mobil kullanıcıları dileyen herkes eleq uygulamasını indirerek bilgi yarışmasına katılabilecek. Yapılan açıklamada şirket bünyesinde geliştirilen eleq, Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU’nun da yapımcısı Argela ekibinin imzasını taşıyor. Kullandıkları GSM operatörlerinden bağımsız, uygulamayı indirip mobil cihazları üzerinden yayın saatlerinde uygulamaya giren tüm katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor. Günün ödülü, sorulan 10 soruyu doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor.

Yerli mobil canlı bilgi yarışması eleq üzerinde bir yıla yakın zamandır çalıştıklarını belirten Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, "Türk Telekom olarak, tüm dünyada yeni oluşan mobil canlı bilgi yarışmaları kategorisinde yerimizi alarak farkımızı ortaya koymak istedik. eleq’i, Türk Telekom ve iştirakimiz Argela’da çalışan gençlerimizle yani tamamen kendi iç kaynaklarımızı kullanarak start-up mantığı ile hareket ederek geliştirdik" diye konuştu.

eleq’in ilk canlı yayınını 13 Eylül’de gerçekleştirdiğini aktaran Demir, henüz hiç tanıtım yapmadıkları halde uygulamanın sadece kulaktan kulağa yayılarak bir aydan kısa sürede 12 bini aşkın katılımcı tarafından indirildiğini belirterek, "Yarışmamıza şu anda yaklaşık 5 bin kişi canlı olarak katılarak yarışıyor. Öncelikli hedefimiz, belirli bir sayıda izleyici kitlesi oluşturarak mobil platform üzerinde televizyona alternatif bir mecra oluşturmak. Yılsonuna kadar katılımcı sayısının birkaç yüz bini geçmesini hedefliyoruz" diye konuştu.

Yarışmacı sayısı arttıkça para ödülleri de büyüyecek

Kişi başına düşen ödül miktarını heyecan verici seviyelerde tutmak istediklerini kaydeden Demir, yarışmacı sayısı arttıkça belirlenen günlük ödül miktarını da arttıracaklarını belirtti.

Demir sözlerine şöyle devam etti: "Bilgin eleq’ten geçsin sloganıyla hayata geçirdiğimiz yarışmamız ile bilgi verirken eğlendirmeyi de amaçlıyoruz. Bu nedenle zaman zaman esprili soru ve cevaplar da oluyor. Özgün bir soru setimiz var. Sorularımızın tamamını kendimiz hazırlıyoruz. Bunu yaparken de kültürel hassasiyetlerimize ve etik değerlere saygılı olmasına özen gösteriyoruz. Ayrıca depresif, can sıkıcı, moral bozucu, enerji düşürücü nitelikte sorulara özellikle yer vermiyoruz. Amacımız yarışmacıları sıkmak bunaltmak değil, genel kültürlerini artırırken aynı zamanda eğlenmelerini, hoş vakit geçirmelerini sağlamak ve bir topluluğun parçası olduklarını hissettirmek".

eleq eğlenceli, esnek ve etkileşimli formatı ile fark oluşturacak

Türkiye’de cep telefonu kullanan yaklaşık 79 milyon mobil abone bulunduğunu aktaran Demir, yine 7,5 milyonu yükseköğrenime kayıtlı 25 milyon öğrenci olduğunu belirterek hedeflerinin başta öğrenciler ve gençler olmak üzere tüm mobil kullanıcılara ulaşmak olduğunu dile getirdi.

eleq’in kalitesi ve tarzıyla benzerleri arasında kısa sürede ayrışacağını ifade eden Demir "eleq, mobil canlı bilgi yarışmaları kategorisinde çok farklı bir yere sahip olacak. Teknolojik altyapısındaki fark ve oynama hızı gözle görülür şekilde hissedilecek ve sorularındaki özgünlük, formatındaki esneklik daha ilk oyundan itibaren kullanıcılar tarafından çok sevilecek" dedi.

Aslında yaptıklarının basit bir yarışmadan öte yeni bir yayın mecrası oluşturmak olduğunu ifade eden Ramazan Demir, “Yapay zekâ ile uyumlu, hızlı ve üstün bir teknolojimiz var. Dinamik formatımız gereği, üyelerimizi şaşırtacak sürprizlerimiz, kişiye özel tekliflerimiz olacak. Yakın zamanda kuracağımız işbirlikleri ve sunacağımız farklı hizmetler ile üyelerimize kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi yaşatarak farkımızı ortaya koyacağız” diye konuştu.

eleq nasıl oynanıyor?

Yapılan bilgilendirmede; yarışmanın başlama saati olan 20.00’den bir saat önce ve yarışma başlarken üye telefonlarına hatırlatma bildirimi geliyor. Mobil cihazları üzerinden yarışma saatlerinde uygulamaya giren katılımcılar canlı olarak yarışmaya hak kazanıyor. Toplamda 10 sorunun yer aldığı yarışmada yarışmacıların her soru için 10 saniye süresi bulunuyor. Bu süre sunucu soruyu okumaya başladığı anda devreye giriyor. Doğru cevabı veren yarışmacılar bir sonraki soruyu cevaplamaya hak kazanıyor. Günün ödülü, 10 soruyu da doğru yanıtlayanlar arasında eşit miktarda paylaştırılıyor. Yarışmacılar hesaplarında biriken ödül miktarı 50 TL’ye ulaştığında ödülü talep etmeye hak kazanıyor ve ödül parası ilgili kişinin hesap numarasına yatırılıyor.

Çok yakında yayınlar ikiye çıkacak

eleq’in şu an için her gün günde bir yayını bulunuyor. Çok yakında ikinci bir yayın daha yaparak günlük yayın sayısını ikiye çıkarılacağı belirtilirken, mobil cihazlar üzerinden mekan kısıtı olmadan katılınabilecek. Dileyen herkes uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirip oyuna katılabilecek.

Jokerler kazandırmaya yardımcı oluyor

Arkadaşlarının yarışmaya katılmasına referans olan katılımcılar 1 joker hakkı kazanıyor. Yarışmacı, yanlış cevap verdiği bir soruyu doğruymuş gibi geçmesine olanak tanıyan Joker hakkını bir yarışmada sadece 1 kere kullanabiliyor. Final sorusunda joker kullanılamıyor. Ayrıca yarışmanın sosyal medya hesaplarından her gün, o günkü yarışmada çıkacak bir soru hakkında ipucu veriliyor. Bu ipuçlarını takip eden ve çeşitli vesilelerle joker hakkı kazananlar her yarışmada 2 soruyu geçmeyi garantilemiş oluyor.

Türk Telekom tarafından geliştirilen, sunuculuğunu Samet Güner’in yaptığı mobil bilgi yarışması eleq, her akşam saat 20:00’de IOS ve Android uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. eleq bilgi yarışması uygulaması App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor.