Turkcell çalışanları doğum gününde Afrika’daki bir çift gözü sağlığına kavuşturuyor

Turkcell, Afrika’da yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bir projeye imza atıyor. Doğum günlerinde, çalışanları adına Afrika’daki bir hastanın katarakt ameliyatına destek olan Turkcell, bir yılda 365 hastanın hayata gözlerini...

Turkcell, Afrika’da yaşanan sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacıyla bir projeye imza atıyor. Doğum günlerinde, çalışanları adına Afrika’daki bir hastanın katarakt ameliyatına destek olan Turkcell, bir yılda 365 hastanın hayata gözlerini açmasını sağlayacak.

Turkcell, dünyanın en büyük ikinci kıtası Afrika’daki görme bozukluklarına yönelik bir proje başlattı. Yapılan şirket açıklamasına göre Afrika’nın yüzyıllardır değişmeyen insani sorunların başında gelen göz hastalıklarına çare olmayı amaçlayan Turkcell, çalışanlarının doğum gününde Afrika’daki katarakt hastalarının ameliyat masrafları için bağışta bulunuyor. Yeryüzü Doktorları’na yapılacak bağışlarla gerçekleştirilecek projeyle Nijer, Lübnan, Kenya, Somali, Yemen, Moritanya, Tanzanya, Kongo, Sudan, Uganda, Afganistan, Pakistan’da yüzlerce göz ameliyatı gerçekleştirilerek insanları sağlığını kavuşturulacak.

“Bir insana verilebilecek en güzel hediye hayatın renklerini gösterebilmek”

Turkcell’in en çok çalışılmak istenen şirketleri arasında yer aldığını vurgulayarak, bu konuda önemli projeler sürdürdüklerini belirten Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 100 milyonu katarakt hastası olmak üzere 285 milyonu aşkın görme bozukluğu çeken insan bulunuyor. Bunların büyük kısmı Afrika’da yaşıyor. İşte bu yüzden bir taraftan bu soruna dikkat çekmek diğer taraftan da yardıma muhtaç insanlara fayda sağlayabilmek amacıyla çalışanlarımızla birlikte böyle değerli proje destek veriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Basit operasyonlarla tedavi edilebilen göz hastalıkları, özellikle düşük gelir düzeyindeki ülkelerde önemli bir halk sorunu olarak insanların yaşam kalitesini etkiliyor. Biz de bu projeye destek olmak amacıyla çalışanların doğum günlerinde onların adına bir kişinin gözünü açmak üzere bu projeye destek vermek üzere yola çıktık".

Turkcell olarak en güzel hediyenin, bir insana hayatın renklerini gösterebilmek olduğunu vurgulayan Sağlam, bu amaçla Yeryüzü Doktorları ile birlikte “Turkcell ile Hayata Gözlerini Aç” projesini başlattıklarının söyleyerek, “Çalışanlarımızın doğum günlerinde, onlara hediye etmek üzere Afrika’nın değişik ülkelerinde yılın her günü, görme problemi yaşayan bir kişinin göz ameliyatını yaptırarak bu sevincine ortak oluyoruz. Çalışanlarımızın doğum günlerinde onlar adına bağışta bulunarak bir gözü açmış oluyoruz” diye konuştu.

30 yaşından sonra başlıyor

Açıklamada yer alan ifadelere göre Afrika’daki önemli insanların sağlık problemlerinin başında katarakt geliyor. Güneş ışınlarının dik gelmesinden proteinden fakir beslenmeye kadar farklı faktörlerden ötürü Afrika’da katarakt görülme yaşı 30’a kadar düşüyor. Buna karşılık kıtada katarakt ameliyatı gerçekleştirecek doktor sayısı çok az. Örnek olarak Nijer Sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığı, topraklarının yüzde 60’ı çöllerden oluşan Nijer’de katarakt hastası sayısı 130 bin civarında. Ancak ülkede yalnız 11 göz hekimi bulunuyor ve bunlardan sadece 3’ü katarak ameliyatı gerçekleştirebiliyor.