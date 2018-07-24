24 Temmuz 2018 Salı 14:01 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararlarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 IHAAW140148-EKO/24-07-2018 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararlarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 - düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. 24.07.2018 14:01:48 TSI NNNN

IHAAW140148-EKO/24-07-2018 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararlarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17,75 - düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. 24.07.2018 14:01:48 TSI NNNN