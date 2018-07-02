EKONOMİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01

Türkiye’de 45 yaş üstü yerli elektrikli otomobili bekliyor

Yapılan kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’de 45 yaş üstü kişilerin yüzde 93’ü yerli otomobil almayı düşünüyor.Son dönemde hayata geçirilmesinde önemli adımlar atılan elektrikli yerli otomobil projesi hakkında yeni bir araştırma...

Türkiye'de 45 yaş üstü yerli elektrikli otomobili bekliyor
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Yapılan kamuoyu araştırmasına göre Türkiye’de 45 yaş üstü kişilerin yüzde 93’ü yerli otomobil almayı düşünüyor.

Son dönemde hayata geçirilmesinde önemli adımlar atılan elektrikli yerli otomobil projesi hakkında yeni bir araştırma gerçekleştirildi. Yapılan araştırmada; yerli otomobil bildiği özellikleriyle çıkarsa ve araç satın almayı planlıyorsa erkelerin yüzde 90’ı, 45 yaş üstü kişilerin yüzde 93’ü, kadınların yüzde 84’ü ve gençlerin yüzde 86’sı yerli otomobil almayı düşünebileceğini söylediler.

Satın alacaklar erkek ağırlıklı ve üst yaş grubundan

Pazar Araştırma ve Danışmanlık şirketi Barem’in yerli otomobil projesinden haberdar olan ve otomobilin özellikleri hakkında bilgi sahibi 252 kişiyle gerçekleştirdiği sosyal medya araştırması sonuçlarına göre görüşülen kişilerin yüzde 88’i bildiği özellikleriyle çıkarsa ve araç satın almayı planlıyorsa yerli otomobil almayı düşünebileceğini söyledi. Erkeklerde bu oran yüzde 90 olurken 45 yaş üstü kişilerde yüzde 93 oldu.

Araştırmaya katılan Kadınlar (yüzde 84) ve gençlerdeki (yüzde 86) daha düşük olan oranlar bile herhangi bir markanın hayallerinin çok üstünde. 2011 yılında gerçekleştirilen araştırmada 3 kişiden yalnızca ikisi yerli otomobil satın almayı düşündüğünü söylemişti. Bu durumda geçen yedi yılın Türk otomotiv sektörüne güveni artırdığı, yerli ve milli söyleminin hedefine ulaştığı, ya da yerli otomobilin milliyetçilik damarını kabartan bir proje olduğu söylenebilir.
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