Türkiye’de kişi başına düşen sağlık harcaması araştırıldı

Türkiye’de kişi başına düşen sağlık harcaması, son 10 yılda yüzde 53 artmasına rağmen milli gelire oranı yüzde 4,2’ye geriledi. Sağlık harcamalarının yüzde 78’i kamu kaynaklarıyla, kalanı ise cepten yapılıyor.

Her yıl Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan sağlık istatistikleri raporunu inceleyen online sigortası satış platformu Koalay.com, Türkiye’deki sağlık harcamalarına ilişkin verileri derledi. Rapora göre; 2007 yılında 4 bin 431 TL olan yıllık kişi başı toplam sağlık harcaması, 10 yılda yüzde 53 artarak 6 bin 811 TL’ye ulaştı. Bu artışa rağmen Türkiye, sağlık harcamalarında 36 OECD ülkesi arasında Meksika ve Letonya’nın önünde sondan üçüncü, sağlık harcamalarının milli gelire oranında ise yüzde 4,2 ile sondan ikinci sırada yer aldı. OECD ülkelerinin ortalama sağlık harcamaları ise yıllık 22 bin 800 TL düzeyinde seyrediyor.

Harcamaların yüzde 22’si cepten

İncelemeye göre, 36 OECD ülkesinde saglık harcamalarının ortalama yüzde 70’i kamu tarafından finanse ediliyor. Isveç, Norveç, Danimarka, Belçika ve Japonya yüzde 84’ü aşan oranlarıyla kamu sağlık harcamalarının en yüksek olduğu ülkeler. Meksika, Sili ve Amerika Birlesik Devletleri’ndeki tüm saglık harcamalarının yüzde 50’sini, Isviçre’de ise yüzde 30’dan daha az bir kısmını kamu harcamaları oluşturuyor. Türkiye’de ise kişi başı yıllık sağlık harcamalarının yüzde 78’i kamu kaynaklarından sağlanırken, yüzde 22’si hane halkı tarafından cepten yapılıyor.

Sağlık harcamaları için cebimizden bin 477 TL ödedik

Vatandaşların doğrudan kendi bütçelerinden yaptıkları ödemelerin, OECD ülkeleri genelinde tüm sağlık harcamalarının beşte birine denk geldiğini belirten Koalay.com Türkiye CEO’su Bradley Du Chenne, "Türkiye’de geçen yıl genel saglık sigortası kapsamı dısında kalan sağlık hizmetleri için yıllık kişi başı ortalama bin 477 TL’yi cebimizden ödedik. Oysa tamamlayıcı saglık sigortası sayesinde ekstra sağlık harcamalarını yüzde 70 oranında azaltmak mümkün" dedi.

Tamamlayıcı saglık sigortasının, genel saglık sigortasının kapsamında olmayan anlaşmalı özel hastanelerdeki doktor muayeneleri, cerrahi ve dahili yatışlar ile fizik tedavi giderlerini karşıladığını belirten Du Chenne, sözlerine şöyle tamamladı: "Yıllık olarak yaptırılan tamamlayıcı sağlık sigortası ayda ortalama 35 TL’ye denk gelen fiyatlarla yüksek sağlık harcamalarını teminat altına alabiliyor.".