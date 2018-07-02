EKONOMİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:47

Türkiye’nin 4.büyük ovasında biçerdöver fiyatları belirlendi

Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda 2018 hasat dönemi biçerdöver ücretleri belirlendi.2018 yılı biçerdöver ücretleri Elbistan Ziraat Odası’nda Başkan Mehmet Ali Bulut, çiftçiler ve biçerdöver sahiplerinin...

Türkiye'nin 4.büyük ovasında biçerdöver fiyatları belirlendi
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Türkiye’nin dördüncü büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda 2018 hasat dönemi biçerdöver ücretleri belirlendi.

2018 yılı biçerdöver ücretleri Elbistan Ziraat Odası’nda Başkan Mehmet Ali Bulut, çiftçiler ve biçerdöver sahiplerinin katıldığı toplantıyla belirlendi. Başkan Bulut, bu yıl ki hasat için biçerdöver ücretlerinin sulu araziler için 18, kıraç araziler içinse 13 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Biçerdöver fiyatlarıyla ilgili olarak da her iki tarafı da memnun edecek bir rakamda anlaşmaya çalıştıklarını belirten, çiftçilere de bol ve bereketli bir hasat dileyen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “İlçemizde 2018 yılı hasat mevsimi başladığından, Oda Yönetim Kurulumuz toplanarak hububat biçim fiyatlarını belirlemiştir. Aldığımız karara göre normal hububat biçim fiyatları sulu arazide 1 dönüm biçerdöver biçim fiyatı 18 TL ve kıraç arazide ise 13 TL olarak belirledik. Belirlediğimiz rakamlarda özellikle mazottaki fiyat artışını baz aldık. Saman yapan biçerdöverlerde çift römorklu iki tonluklar için sulu arazideki fiyatı 220 TL’dir. Yine saman yapan biçerdöverlerde tek römorklu bir tonluklar için fiyatı 110 TL olarak belirlenmiştir. Kıraç arazide saman yapan biçerdöverlerde 1 tonluk fiyatı 130 TL, 2 tonluk fiyatı ise 260 TL olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

Başkan Bulut, özel fiyat belirlenmesinin çiftçi ile biçerdöver sahibi arasında yapılabileceğini bu fiyatların geneli bağlamayacağını dile getirdi. Ayrıca uzak tarlalar için de farklı fiyat istenilebileceğini hatırlatan Başkan Bulut, çiftçilerin hasat sırasında dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Bulut, bütün çiftçilere ve biçerdöver sahiplerine kazasız, bol ve kazançlı bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulunarak açıklamasını tamamladı.
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