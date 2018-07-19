Türkiye’nin buğday ambarında hasat başladı

Türkiye’de buğday üretiminde dördüncü sırada yer alan Sivas’ta, buğday hasadı başladı.

Sivas ve bölgesi için Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen aynı tarlaya ekilen 8 çeşit buğday ve 3 çeşit arpanın başaklarının olgunlaşmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısında bulunan demonstrasyon alanında hasat için tarla günü etkinliği düzenlendi. Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve çiftçilerinde katılımıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız,"Tarımda bir yıl emeğin, sabrın, umudun, bereketin ve bolluğun simgesi olan hasadın başladığı günlerdeyiz. İlimiz Anadolu’nun ortasında geniş toprakları olan yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle son yıllarda tarımsal üretim gücünü daha belirgin hale getirmiştir. Tarım ilimiz ekonomisinin lokomotifi olması ve istihdam açısından önemli bir sektördür. Amacımız Sivas tarımını daha ileriye taşımaktır. Gerek iç pazar, gerekse dış pazarı dikkate alarak hangi kalitede, hangi standartta ürün üretmemiz gerektiğini dikkate alarak ilimize uygun projelerle üretmenin ve uygulamanın gayreti içerisinde olacağız. Üretici ve tüketicilerimizin memnuniyetini en üst düzeyde sağlayarak üreticilerimizin refah seviyelerini yükseltmek ortak amacımız olacaktır" dedi.

8 çeşit buğday, 3 çeşit arpa ekildi

Çiftçilere örnek olmak birim alanından daha yüksek, daha kaliteli ürün elde etmenin ve daha karlı üretim yapmayı sağlamak amacıyla 2017 yılında çalışma başlattıklarını ifade eden Yıldız,"8 çeşit buğday, 3 çeşit arpa ve 4 çeşit böğürtlenin demonstrasyon çalışmalarına başladık. Bu yılda çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 3 yıl bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bakanlığımız araştırma enstitüleri tarafından geliştirilen ve tescil edilen yerli çeşitlerimizden bölgemiz şartlarına uygun yüksek verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara mukavemeti yüksek çeşitlerin üretici şartlarında performanslarını değerlendirerek başlatmış olduğumu çalışma ilimiz merkez ilçe, Zara, Şarkışla, Kangal, Gürün ve Suşehri ilçelerinde 6 farklı lokasyonda ekilişleri yaptık ve hasat çalışmalarına başlamış bulunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından hasat gerçekleştirildi. Yapılan hasadın ardından verim kontrolleri yapılarak muhtar ve çiftçiler bilgilendirilecek.