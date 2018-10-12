EKONOMİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 10:20

Türkiye’nin en büyük Organize Hayvancılık Bölgesi Niğde’ye kurulacak

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye’nin en büyük Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi’nin Niğde’ye kurulacağını ifade etti.Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle birlikte Tarıma Dayalı...

Türkiye'nin en büyük Organize Hayvancılık Bölgesi Niğde'ye kurulacak
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye’nin en büyük Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi’nin Niğde’ye kurulacağını ifade etti.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle birlikte Tarıma Dayalı Organize Hayvancılık İhtisas Bölgesi yapılması planlanan Bor ilçesine bağlı Karatepe mevkisindeki bin 100 hektarlık alanda incelemede bulundu.

Proje hakkında bilgi veren Vali Şimşek şunları söyledi:

"Niğde tarım ve hayvancılık yöresi bir il, aileler geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Biz de bu gerekçeden yola çıkarak göreve başladığım ilk günlerde bu bölgede bin 100 hektarlık alan üzerinde 20 bin büyükbaş kapasiteli tarıma dayalı organize hayvancılık ihtisas bölgesi oluşturma yönünde bir çalışma başlattık. Hazırlamış olduğumuz dosyayı bakanlığımıza intikal ettirdik. Müteşebbis heyetimizi oluşturduk. Bugün de bakanlığımızdan bir heyet gelerek bölgeyi yerinde inceledi. Kendilerine göre bu bölgenin olabilirliğini değerlendirdi. Kısa sürede bir netice alacağımızı umut ediyorum."

Vali Şimşek, "Burada organize hayvancılık ihtisas bölgesi kurulduğunda ilimiz ekonomisine hem de ülke ekonomisine büyü katkılar sunacaktır. Her şeyden önce et ithalatını bir nebze azaltacaktır. Ülkemiz cari açığına büyük katkısı olacaktır. Diğer taraftan burada hastalıklardan ari bölge oluşturulacak ve üreticilerimiz daha sağlıklı organize bir şekilde hayvancılık yapabileceklerdir. Bölgemiz için hayırlı olur inşallah. Bu bölge bittiği zaman yıllık yaklaşık 30 bin büyükbaş hayvan kesimi gerçekleşecektir. Yine istihdama da katkısı olacak yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlamayı öngörüyoruz” dedi.
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