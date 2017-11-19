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EKONOMİ:
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19 Kasım 2017 Pazar 15:01

Türkiye’nin Geleceği İçin Yeni Nesil Suriyeli Girişimciler Toplantısı GTO’da yapıldı

Global Girişimcilik haftası dolayısıyla Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Suriye Masası ile Suriye Ekonomik Forumu (SEF) işbirliğinde Suriyeli girişimcilere yönelik bir dizi etkinlik ve toplantı gerçekleştirildi.“Türkiye’nin Geleceği İçin...

Türkiye'nin Geleceği İçin Yeni Nesil Suriyeli Girişimciler Toplantısı GTO'da yapıldı
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Global Girişimcilik haftası dolayısıyla Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Suriye Masası ile Suriye Ekonomik Forumu (SEF) işbirliğinde Suriyeli girişimcilere yönelik bir dizi etkinlik ve toplantı gerçekleştirildi.

“Türkiye’nin Geleceği İçin Yeni Nesil Suriyeli Girişimciler” başlıklı toplantıda, Suriyeli girişimcilere Gaziantep’in ticaret ve ihracat potansiyelini anlatan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep’in ticaret ve sanayi potansiyeli ile Suriye’nin ticaret kültürünün birleştirilmesi halinde, kazananın bölge olacağını, sorunların ancak birlikte çözülebileceğini söyledi.

Toplantının açılışında Suriyeli girişimcilere hitap eden Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Gaziantep’in ticaret, sanayi ve ihracat potansiyeli ile Suriye’nin sahip olduğu kadim ticaret kültürünün birleştirilmesi halinde kazananın iki ülkenin yanı sıra bölge olacağını söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası’nda yaklaşık bin 200 dolayında kayıtlı Suriyeli üye bulunduğunu, GTO Suriye Masası kanalıyla Suriyeli girişimcilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Hıdıroğlu, “Birlikte Başaralım, Birlikte Kuralım” parolası ile hareket ettiklerini belirtti.

Suriyeli yatırımcılar için Türkiye’de önemli fırsatlar bulunduğunu ve bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen isteyen Hıdıroğlu, “Suriye nüfusunun yüzde 80’i bu coğrafyada yaşıyor. Suriyeli girişimcilerin ve ihracatçıların pazar ülkeleri bu coğrafyada. Gaziantepli ve Suriyeli girişimciler güçlerini birleştirirse iki taraf da kazanır. Nasıl birlikte kurarız, nasıl birlikte hareket ederiz, nasıl birlikte çözeriz parolası ile hareket ediyoruz. Suriyeli misafirlerin istihdamı, ekonomiye kazandırılması ve sorunların çözümü konusunda tüm kurum ve kuruluşlarımız elinden geleni yapıyor” diye konuştu.

Toplantıda Gaziantep’in ticaret, sanayi ve ihracat potansiyeli ile ilgili olarak katılımcılara bilgi veren Hıdıroğlu, Gaziantep’in ihracat kabiliyeti açısından önemli bir konumunun bulunduğunu, 175 ülkeye yaklaşık 7 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirdiğini, Suriyeli girişimcilerin Gaziantep’in sahip olduğu bu potansiyeli iyi değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

GTO’ da yapılan toplantıya Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyesi Murat Karakaş’ın yanı sıra çok sayıda Suriyeli girişimci katıldı.

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