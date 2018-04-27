Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Trabzon’da buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından “Sanayi, Teknoloji ve Girişimcilik” alt başlığında düzenlenen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Trabzon Buluşması, KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından “Sanayi, Teknoloji ve Girişimcilik” alt başlığında düzenlenen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Trabzon Buluşması, KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TOBB, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Habitat Derneğinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan TTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy ise kadınların iş hayatında önemli yeri bulunduğunu vurgulayarak, toplantının organize edilmesindeki amacın, toplumda rol model olmuş değerli insanların aktaracağı bilgi, tecrübe ve düşünceler ile geleceğin sahibi gençlere katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Zihni Serdar ise kadınlara fırsat tanındığında başarılı işlere imza attıklarını vurgulayarak, “Ülkemizde en büyük arzumuz üreten ve kendi yeterliliğini sağlamış, güçlü bir ekonomik yapı, sosyal ve refah düzeyi yüksek bir iş gücü sağlayabilmektir. Çünkü güçlü bir ekonomi refah düzeyi yüksek bir gelecek demektir" diye konuştu.

Etkinliğin moderatörlüğünü Efsun Gedik’in yaptığı panel bölümünde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi ve Of Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Zuhal Akyüzlü, karar mekanizmalarında mutlaka kadınların olması gerektiğini vurguladı.

Zühal Akyüzlü, dört dönemdir Of TSO Meclis Başkanlığı yaptığını hatırlatarak, “Pozitif ayrımcılık olmasından yanayım ama vasıfsızlıktan yana değilim. Sizlerin donanımlı olması ve ’kadın olarak varım’ demeniz gerekiyor. Gücünüzü karşınızdaki insanlara iletmeniz gerek. ‘Sırf kadın olduğum için beni oraya getirin’ demek doğru bir şey değil. Üyelerim arasında kadınların daha fazla olmasını istedim ama başarılı olamadık. Kadının sadece fiziki değer değil, beyinsel, düşünce, yaşama biçimi, dünyaya bakış olduğunu topluma anlatmak istiyorum. Bu anlamda önemli bir misyon ve görevim olduğunu düşünüyorum" dedi.

Panelde daha sonra Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, TOBB Makine İmalat Meclis Üyesi Merih Eskin, Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ata Erduran iş hayatında yaşadıkları tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

TTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, konuşmacılara günün anısına plaket takdim etti.