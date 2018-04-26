Türkiye’nin ilk yerli ‘Kendiyürür’ tarım makinesi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinde, ilk yerli "Kendiyürür Budama Artığı Parçalama Makinesi" geliştirildi. "Rençper" adı verilen makine, budanan artıkları toza dönüştürebiliyor.

TÜBİTAK desteğiyle 2015 yılında çalışmalar başlatan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Çanakcı, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Topakcı, Prof. Dr. Davut Karayel, Dr. Öğretim Üyesi İlker Ünal ve Yıldız Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Çakır ve ekibi ile bağ ve bahçelerdeki meyve ağaçları atıklarını öğütebilen ‘Rençper’ adı verilen makine geliştirdi. Makine, tanıtımı için düzenlenen etkinlikte fakülte bahçesinde yer alan meyve ağaçlarının dalları parçalayarak adeta toz haline getirdi.

"Atıkların toprağa karıştırılması gerekiyor"

Türkiye’deki meyvecilik alanlarının son 15 yılda artışa geçtiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murad Çanakcı, budama atıklarının çevresel olarak olumsuz sonuçlar doğurduğunu ve ilerleyen yıllarda da parçalanma konusunun gündeme geldiğini söyledi. Atıkların toprağa karıştırılması gerektiğini savunan Çanakcı, "Bu atıkları çok farklı şekillerde değerlendirme şekli var. Ama en basiti, ülkemizin de ihtiyacı olduğu düşündüğümüz, parçalanıp, toprağa karıştırılması. Toprağın başta organik madde olmak üzere birçok özelliklerini iyileştiriyor" dedi.

"Türkiye’de ilk kez geliştirilen makinedir"

2015 yılında TÜBİTAK’a sundukları projenin son aşamasında olduklarını belirten Çanakçı, "Makinemiz traktörden bağımsızdır. Terminolojide ’Kendiyürür makine’ olarak adlandırılıyor. Son yıllarda yurt dışından silaj ve ilaç makineleri gibi kendiyürür makinelerin ithal edildiğini görüyoruz. Ülkemizin eksikliğini hissettiği alanlardan bir tanesi de bu. Projede, ’Kendiyürür Budama Artığı Parçalama Makinesi’ni geliştirdik. Motorundan yürüyüş sisteminden ve parçalama makinesinin özelliklerinden hareket edersek, kendine özgü bir makine olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye’de ilk kez geliştirilen makinedir" diye konuştu.

"Türk çiftçisine atıf olması için ismini Rençper koyduk"

Makinenin teknolojik olarak Türkiye’de geliştirilen diğer tür makinelerden üstün olduğunu söyleyen Çanakcı, maliyetinin de traktörden güç alan diğer makinelere oranla daha yüksek olduğunu ancak büyük meyvecilik işletmelerinin bu makineyi kullanabileceğini ifade etti.

Makineye, Türk çiftçisine atıf olması için emeği ve çalışmayı temsil eden ‘Rençper’ ismini verdiklerini dile getiren Çanakcı, 115 beygir gücünde olan makinenin ithalat ve ihracat dengesi açısından Türk ekonomisine katkı sağlayabileceğini söyledi.