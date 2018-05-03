“Türkiye’nin Kırgızistan’dan et ithalatı ile ilgili çalışmalar sürüyor”

Kırgız Cumhuriyeti Milli Kahramanı, Eski Gençlik Bakanı ve Almatı Genel Konsolosu Dr. Alyasbek Alımkulov, yakın bir zamanda Türkiye ile Kırgızistan arasında et ithalatıyla ilgili adımlar atılacağını belirterek, buna yönelik çalışmaların halen devam ettiğini söyledi.

Kırgız Cumhuriyeti Milli Kahramanı, Eski Gençlik Bakanı ve Almatı Genel Konsolosu Dr. Alyasbek Alımkulov, yakın bir zamanda Türkiye ile Kırgızistan arasında et ithalatıyla ilgili adımlar atılacağını belirterek, buna yönelik çalışmaların halen devam ettiğini söyledi.

Kırgız Cumhuriyeti Milli Kahramanı, Eski Gençlik Bakanı ve Almatı Genel Konsolosu Dr. Alyasbek Alımkulov, Özel Kastamonu Anadolu Hastanelerini ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç ile bir araya geldi. Hastanenin yatırımları ve yürütülen sağlık çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç, “Bizler, Kırgızistan’a ziyarette bulunmuştuk. Bu ziyaretimize istinaden sağ olsunlar kendileri de bizlere iadeyi ziyarette bulundu. Bu ziyaretten ötürü memnuniyet duyduk” dedi.

Dr. Altıkulaç, sağlık konusunda Kırgızistan’a her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

“Tıp alanında önemli gelişmeler sağlayan Türkiye’nin bize yardımcı olacağını düşünüyoruz”

Kırgız Cumhuriyeti Milli Kahramanı, Eski Gençlik Bakanı ve Almatı Genel Konsolosu Dr. Alyasbek Alımkulov ise, “Kırgızistan bağımsızlığını kazandığında ilk olarak tanıyan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bizler, böyle önemli bir hadiseyi asla unutmayacağız” dedi. Tıp alanında Türkiye’nin önemli gelişmeler sağladığını ve bu yüzden kendilerine de önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyleyen Dr. Alyasbek Alımkulov, “Günümüzde Türk ekonomisi, önemli ekonomiler arasında yer almaktadır. Ayrıca Türkiye, Tıp alanında önemli başarılar da elde etti. Bizlerde, bu sebepten ötürü Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine ziyarette bulunduk. Kırgızistan’da yeni devlet kurulmuş olmasından dolayı Tıp alanında sıkıntılarımız biraz devam ediyor. Bizler de, Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinin Tıp alanında yaptığı yatırımları incelemek, görmek ve bilgi almak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinin Kastamonu’da yakaladığı başarılar bizler için önemlidir, bizlerde bu başarıları alıp ülkemizde uygulamak isteriz. Kırgızistan’da genç tıpçı arkadaşlarımızı kendi kurumuna davet etmek suretiyle tıp alanında bizlere katkı yapma gibi hastanemizin güzel düşünceleri var. Bizlerde bunun hayata geçmesi için çalışacağız” diye konuştu.

Kastamonu’ya ilk kez geldiğini belirten Dr. Alyasbek Alımkulov, “Kastamonu, doğası ve tarihiyle her şeyiyle çok değerli bir şehir. Kastamonu, çok yeşillik bir bölgeymiş. Havası temiz, şehirde çok temiz. Çağdaş bir şehir olarak Kastamonu nitelendirilebilir. Bugün ki gezi ve ziyaretlerimizde bizlerin buradan alacağı çok şeyinin olduğunu gördük ve dinledik. İnşallah alacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Kırgızistan’dan et ithalatı ile ilgili çalışmalar sürüyor”

Kırgızistan’ın hayvancılık konusunda zengin bir ülke olduğunu ifade eden Dr. Alyasbek Alımkulov, “Malumunuz Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı değişti, yeni bir Cumhurbaşkanı geldi. Cumhurbaşkanımız değişince yeni bir ekip devlet yönetiminde başa geliyor. Tabii ki bu devlet yönetimdeki değişim biraz zaman almaktadır. Dolayısıyla süreci bu anlamda olumsuz etkileyebilmektedir. Şunu biliyoruz ki Kırgızistan hayvancılık konusunda iyi bir ülke, zengin bir ülke ve ekolojik olarak organik etlerin ve organik ürünlerin olduğu bir ülke. Biz, bu işin peşini bırakmayacağız. Özel olarak bende bu konuyu takip edeceğim. Devlet yönetimindeki ekip değişimi yakında tamamlanacak. Bu değişim tamamlandığında bizzat bu işin takipçisi olacağım. Çok uzun zaman değil ama biraz zaman gerektiriyor. O sürecide tamamladıktan sonra bu iş, bu et ithalatı gerçekleşecektir” ifadelerini kullandı.

“Organik et ve organik ürünler için sertifika çalışmalarımız başladı”

Kırgızistan’da organik ürünler için alınan herhangi bir sertifikanın bulunmadığını belirten Dr. Alyasbek Alımkulov, “Fakat Kırgızistan’daki bütün ürünler, her şey organik oluyor. O yüzden organik sertifika konusu bizim için çok önemli. Kırgızistan’da organik ürünler olmasına rağmen bu sertifika olmadığı için sıkıntı yaşamaktayız. Çağdaş şartlara uyan, çağdaş laboratuvarları olan bir ülke olmak istiyoruz. Şuanda çağdaş laboratuvarlar inşaat aşamasındalar, bunların temelini attık, başladı. Biz, bu organik laboratuvarları bitirdikten sonra sertifika sorunumuzu da çözmüş olacağız” dedi.

Dr. Alyasbek Alımkulov, şunları kaydetti:

“Kırgızistan’da en çok hayvanın bulunduğu bölge Narin bölgesi oluyor. Çünkü Narin’in coğrafi yapısı doğal ortamı buna müsaittir. Kesinlikle şunu diyebilirim ki bu işler gerçekleşecek. Bizim içinde bu eti pazarlamak için pazar lazım. Türkiye’de bu noktada bizim için ideal bir pazar haline gelmiştir”