TÜRKONFED 21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye’de siyasi partilerdeki kadın kollarını kaldırmadığımız sürece aradaki o dengesizliği kaldıramayız” dedi. Zeybekci, Türkiye’nin IMF’nin satın alma gücü kalitesine göre dünyanın 13’üncü Avrupa’nın 5’inci büyük ekonomisi haline geldiğini söyledi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından İç Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekler Federasyonu, (İÇASİFED) Ostim Sanayici ve İş Adamları Derneği (OSİAD) ve Akyurt Sanayici ve İş Adamları (AKSİAD) ev sahipliğinde “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” adı altında düzenlenen 21. Girişim ve İş Adamı Zirvesi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Bakan Zeybekci, erkeklerin iş gücüne ve iş dünyasına katılım oranları yüzde 73 olduğuna dikkat çekerek, “Erkek nüfusta değerlendirmemiz gereken her şeyi değerlendirmişiz. Kadın nüfusumuza ise katılım oranı yüzde 34 yani son 10 yılda çok güzel bir artış var. Tek kanatla uçmaya çalışan Türkiye ile gelebildiğimiz nokta bu kadar. İnşallah bundan sonra çok güçlü iki kanatla uçmaya başladığımızda inanın daha güzel şeyler olacaktır” ifadesini kullandı.

Zeybekci, Türkiye’de siyasi partilerdeki kadın kollarını kaldırmadığımız sürece aradaki o dengesizliği kaldıramayacaklarını belirterek, “Erkek kolları varda mı kadın kolları kuruyoruz” diye konuştu.

“Bilgisini üretmediğimiz, tasarımını üretmediğimiz, ham maddesini kontrol etmediğimiz, dağıtım ve tüketim kanallarında olmadığımız ve özellikle kendi milli finans çerçevesini oturtmadığımız dünyada bir Türk başarısı gerçekleştirdik” diyen Zeybekci, Türkiye’nin Dünyanın 17’inci büyük ekonomisi Avrupa’nın 16’ıncı büyük ekonomisi, IMF’nin satın alma gücü kalitesine göre dünyanın 13’üncü Avrupa’nın 5’inci büyük ekonomisi haline geldiğine dikkat çekti.

“Benim kendi şirketimde Milletvekili maaşından daha fazla maaş alan en az 20 tane adam var”

Milletvekili maaşlarına değinen Bakan Zeybekci, “Türkiye’de yıllardan beri söylenen bir şey var, ‘Milletvekillerinin maaşları’ hep bu sorgulanır. Benim kendi şirketimde milletvekili maaşından daha fazla maaş alan en az 20 tane adam var. Böyle şeyleri tartıştırmayın Türkiye’ye. Milletin içinden çıkmış milletin iradesini temsil eden insanların, birileri ‘cambaza bak’ diyerek tartışmaya çektiği zaman bilin ki başka yerlerde başka şeyler oluyor. Bütçe giderleri içinde ki kamu personel giderlerinin payı 2004 yılından bugüne kadar yüzde 10 arttı” şeklinde konuştu.

‘Öyle bir hayat olsun ki tek tasamız ölüm olsun’

Asgari ücretle ilgili sürekli tartışmalar olduğunu kaydeden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben isterim ki asgari ücret olabildiğince yüksek olsun. Ülkenin kaynakları ve imkanları öyle bir noktada olsun ki, Türkiye’de üstadın dediği gibi ‘öyle bir hayat olsun ki tek tasamız ölüm olsun’ ama hayatın gerçekleri var. Ülkemizin bir geliri var bir sıralaması var. Türkiye’de milli gelire baktığımız zaman asgari ücret en üst seviyelerde. Yeterlimi yetmez. Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin geçim ücreti değildir. Bir kişi için hizmet için verilebilecek o ülkenin imkan ve kaynaklarını zorlayarak belirlenen bir ücrettir.”

“Ülkeye hizmet edebilme standardı artık yüzde 50+1’dir”

Siyasette Türk milletinin bir devrim yaptığını söyleyen Zeybekci şunları söyledi:

“15 Temmuz dünya demokrasi tarihine geçecek olan bir sivil Türk demokrasi devrimidir. İkinci devrim ise 16 Nisan’da geldi. Bu tarihten itibaren Türkiye’de asla koalisyon olmayacak. Artık siyaset normalleşecek. ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır’ diyebilme kabiliyetini siyaset kazanacak. Ülkeye hizmet edebilme standardı artık yüzde 50+1’dir.”

Amerika’da bir televizyonda yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldıran dizi ile ilgili ise Bakan Zeybekci, şunları kaydetti:

“Dünyanın 160 ülkesinde örgütlenmiş olan algı operasyonlarını her gün gerçekleştiren bir örgütten bahsediyoruz. Daha dün müttefikimiz Amerika’da bir televizyon kanalındaki bir dizide o meczubu Amerikan başkanıyla bir sohbette gösterip Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na saldıran diziyi oynatabilen bir güçten bahsediyoruz. İnanın, bunlar bitecek, biz çok büyük bir milletiz. Bu ülkenin bayrağı, bu ülkenin onuru ve şerefi olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı birileri laf edecek bizde susacağız sanıyorlar, yok öyle bir şey.”



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Program TÜRKONFED Genel Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun Bakan Zeybekci’ye hediye takdiminden sonra son buldu.