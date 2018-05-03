TÜRKONFED’den Kadooğlu açıklaması

TÜRKONFED Yönetim Kurulu, cinayet suçundan aranan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ile ilgili açıklama yapıtı. Açıklamada, "Sözkonusu sürecin hukuk ilkelerine uygun bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu, cinayet suçundan aranan TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ile ilgili açıklama yapıtı. Açıklamada, "Sözkonusu sürecin hukuk ilkelerine uygun bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD üyesi ve TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, Ankara’da öldürülen işadamı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetinin planlayıcısı ve azmettiricisi olarak aranmaya devam ediyor. Konuyla ilgili TÜRKONFED Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukukun evrensel ilkesi olan masumiyet karinesi anlayışıyla TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ile ilgili adli süreci yakından takip ediyor, sözkonusu sürecin hukuk ilkelerine uygun bir şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Şeffaflık ve hukuka uygunluktan asla taviz vermeyen bir kurum olarak, TÜRKONFED’in karar organlarının, konuyu tüm ayrıntılarıyla ivedilikle ele aldığını ve gelişmeleri titizlikle izlediğini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."