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14 Ekim 2018 Pazar 14:06

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: "Yıl sonuna kadar net döviz girdi hedefimiz 32 milyar dolar"

Türkiye Seyahat Acentalar Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros Bağlıkaya, turizm alanında bu sene 32 milyar dolar hedeflediklerini belirterek "Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Çok önemli bir rakam. Cari açığının önemli...

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 'Yıl sonuna kadar net döviz girdi hedefimiz 32 milyar dolar'
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Türkiye Seyahat Acentalar Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros Bağlıkaya, turizm alanında bu sene 32 milyar dolar hedeflediklerini belirterek "Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Çok önemli bir rakam. Cari açığının önemli bir bölümünü yüzde 40-42’sini karşılayan bir sektörüz" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yöre Temsil Kurulu Başkanları Toplantısı Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantının ardından gala yemeği gerçekleştirildi. Gala Yemeğine AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri ve Yöre Temsil Kurulu Başkanları katıldı.

"Net döviz girdisi sağlayan sektörüz"

Gecede konuşma yapan TÜRSAB Başkanı Barbaros Bağlıkaya, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özden’in ev sahipliğinde Yöre Temsil Kurulu Başkanları toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, turizm sektörünün gözbebeği, lokomotifi olan Manavgat’ta çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Türkiye’de turizmin ne kadar önemli olduğunun ne kadar stratejik bir önem taşındığının farkında olduklarını ve yıllardır bunu anlatamaya çalıştıklarını dile getiren Bağlıkaya, "Ama bu dönem bize nasip oldu, kamuya anlatmak, kamuyla paylaşmak. Bu sektörün kamu gözüne itibara kavuşması bizim dönemimize nasip oldu. Burada hepimizin büyük katkısı oldu. Sektörün ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Neden? Çünkü, Cumhurbaşkanımız son 3-4 konuşmasında neredeyse 5 dakika turizmle ilgili konuşuyor. Bu bize önem verdiğini gösteriyor" diye konuştu.

Dünyada yüzde 85 oranında organizasyon ile seyahat acentesi şirketleri ile seyahat edildiğini anlatan Bağlıkaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu organizasyonlar, bizim gibi şirketler, seyahat acenteleri tarafından yapılıyor. Ülkemizde de durum aynı. Bunu anlatmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bundan sonraki dönemde de çok daha fazla önem verileceğine inanıyorum. Küçük bir döviz dalgalanmasında dövizin ne kadar önemli olduğu, ülkeye getirilen dövizin ne kadar altın değerinde olduğu biz kez daha çıktı ortaya. Biz hiçbir şekilde ihracatçılarla kendimizi mukayese etmiyoruz. Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz. Bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Çok önemli bir rakam. Cari açığının önemli bir bölümünü yüzde 40-42’sini karşılayan bir sektörüz. Dolayısıyla bunun bilinciyle bütün vatansever duygularımızla çalışıyoruz. Para kazanmadığımız dönemlerde, turist gelmediği dönemlerde çok çalıştık. İki tane fazla turist getirmek için her türlü fedakarlık yapan bir topluluğuz."

"Hedef 14 milyon turist"

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın turizme önem verdiğini belirterek, yeni hükümet sisteminde bakanlık görevini sektörden gelen birine verdiğini söyledi. Bu yıl turizm sektörünün 2017’ye göre çok iyi gittiğini altını çizen Aydın, "Antalya, 2017 yılında 10 milyon turisti aştı. Bu yılda şu ana kadar 11 milyonu geçti. Hedef 14 milyon turist" diye konuştu.

İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da turizmci bir ailenin kızı olduğunu ve turizm şehrinde yaşayan biri olarak turizmcilerin sorunlarını yakinen bildiğini ifadede ederek mecliste de bu sorunları dile getirmeye çalışacağını ve yasa tekliflerinde destek olacağını ifade etti.

Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit de toplantının Manavgat’ta yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.
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