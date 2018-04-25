TÜSİAD Başkanı Bilecik: “Erken seçim beklemiyorduk”

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, iş dünyasının erken seçim beklemediğini vurgulayarak, “Tercihimiz erken seçimden yana değil, vaktinde olmasından yana idi. 24 Haziran’a baktığımız zaman bu bir karar. Siyasi otoritenin kararı. Bunun sonuçları itibariyle Türkiye’ye hayırlı olacağına inancımızı paylaştık” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, iş dünyasının erken seçim beklemediğini vurgulayarak, “Tercihimiz erken seçimden yana değil, vaktinde olmasından yana idi. 24 Haziran’a baktığımız zaman bu bir karar. Siyasi otoritenin kararı. Bunun sonuçları itibariyle Türkiye’ye hayırlı olacağına inancımızı paylaştık” dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku Programı" sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İş dünyasının OHAL konusundaki şikayetleri bizleri üzüyor” şeklindeki açıklamalarını yorumlayan Bilecik, terörle mücadele ve güvenlik tedbirleri açısından OHAL’e farklı bakmadıklarını vurgulayarak, “Tüm mesele dünyanın baktığı gözle ifade edildiği üzere OHAL koşullarının eleştiriye maruz kalacak noktalara sahip olması. İş dünyasının hemfikir olduğu konu teröre dönük yapılan mücadele. OHAL koşulları açısından bu açıdan sıkıntımız olamaz. O bakımdan acaba OHAL koşullarının bir kanun maddesi ile Fransa örneği olabilir, kendimize özgü olabilir bir değişime uğrayabilir mi diyoruz. Aslolan dünyaya entegrasyonunu iyi yapmış, rekabet gücü yüksek olan bir Türkiye görmek. İki gözümüzün biri ekonomide, diğeri dış politikada. Dış ilişkilerden zaman zaman gelen sese dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki eleştirilere kulak vermemiz gerekiyor ama kendi doğrularımızı bulmak kaydıyla. Bu değişimlerin zaman zaman faydalar getireceğini tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi bir performans yapabilirdik ama yapamadık”

Bir gazetecinin “OHAL şartlarının devam etmesi yatırımcıların Türkiye’ye gelmesini etkiler mi?” şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Bilecik, “Şu ana kadar yapılan rakam analizlerine bakıldığı zaman bu noktada kaybettiklerimiz ve kazandıklarımız ortada. Daha iyi bir performans yapabilirdik ama yapamadık. 25 Haziran sonrasında bu performansımızın daha sağlıklı şekilde yerini bulması beklentimiz” şeklinde konuştu.

Bilecik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın OHAL şartları ile grevlerin engellendiği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine ise şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın demek istediği tahmin ediyorum biraz farklı. Çünkü demokrasi boyutuna bakıldığı zaman grev de tabii ki bir hak. Ama aslolan şu; işvereni ve işçisiyle bütün topyekün bakıldığı zaman umuda koşan bir iş dünyasının çalışması. Yoksa grev haklarının bu noktalardaki ifadesi olmasa da olur diye düşünüyorum.”

“Tercihimiz erken seçim değil, seçimin vaktinde olması idi”

İş dünyası olarak erken seçimi beklemediklerinin altını çizen Bilecik, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızla yaptığımız istişarelerde aldığımız ana yanıt erken seçimin olmayacağıydı. İş dünyası doğal olarak geçmiş birkaç yıla bakıldığı zaman önemli seçimleri geride bırakmış bir seçim yorgunluğuna sahip iklimden geldik. Sayın siyasi otoritelerimizin bu görülerinden dolayı erken seçim beklemiyor idik. Tercihimiz erken seçimden yana değil, vaktinde olmasından yana idi. 24 Haziran’a baktığımız zaman bu bir karar. Siyasi otoritenin kararı. Bunun sonuçları itibariyle Türkiye’ye hayırlı olacağına inancımızı paylaştık” diye konuştu.

“Burada bir seçim ekonomisi yürütülmesi söz konusu değil”

Bilecik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci’nin “Seçim ekonomisi uygulamayacağız” mesajını da değerlendirerek, “Sayın bakanın verdiği mesajın arkasında duracak bir hükümet olduğu konusunda şüphemiz yok. Zaten 59 günlük bir süreç var. Burada bir seçim ekonomisi yürütülmesi söz konusu değil. Bakanın ve karar vericilerin kuşkumuz yoktur” dedi.