Uludağ OSB yeni hizmet binasına kavuştu

Bursa’nın 3’üncü büyük sanayi bölgesinde olan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, yeni hizmet binasına kavuştu.

Bursa’daki Kestel 2’Nolu Organize Sanayi ve Gürsu Organize Sanayi Bölgesi birleşimi ile Bursa’nın doğusunda oluşturulan Uludağ OSB’nin hizmet binası törenle hizmete başladı. Bin 200 metrekarelik hizmet binasında bilgi işlem, doğalgaz ve su yükleme merkezlerinin yanı sıra 100 kişilik konferans ve toplantı salonları da yer almaktadır. 5 katlı, toplamda 974 metrekare kapalı alanda, akıllı- çevre ile dost Bursa’nın sanayisine de yön verecek bir binanın açılışında konuşan Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, “Özellikle küçük yapıların çok olması bizim hizmet alanlarının oluşmasında ve hizmet binasının yapımını geciktirdi. Bursa’nın 3’üncü büyük sanayi bölgesinde akıllı hizmet binasından sanayicilerimizin her türlü hizmetlerine katkı sağlayacağız. Bütün firmalarımız hizmeti elektronik ortamda halledebilecek. Özellikle sanayicimize hizmetin Türkiye’ye bir hizmet olarak gören anlayış ile çalışıyoruz. Cağımızın sanayicilerinin önlerini açmak ve hizmet etmek ülkeye katkı sağladığını düşünüyoruz” dedi.

Hizmet binasının ardından yapılacak çalışmalardan da bahseden Aydın, “Bundan sonra 125 bin metrekarelik bir donatı alanı var. İnşallah orada bir Ar-Ge merkezi, teknik kolej gibi eğitim kampüsü oluşturacağız. Bundan hem sanayicimiz hem de kentin doğusundaki vatandaşlarımız faydalanacağız. Şehrin doğu yakasında ticaret alanı oluşturmak istiyoruz. Yaklaşık olarak 350 milyon dolar ihracatı olan ve 20 bin çalışanı olan 250 firmanın olduğu bir bölgedir. Yapacağımız çalışmalarla 2023 hedefi olarak 1 milyar dolar ihracatı yakalamak istiyoruz. Ayrıca 30 bin çalışanı olan bir sanayi bölge olmak için yola çıktık” diye konuştu.

Hizmet binasının açılış kurdelesi duaların ardından kesildi.