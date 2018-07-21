Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Başaran: 'Fındık üreticisinin beklentisi fiyatın 15 TL olması'

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Başaran, üreticinin fındık fiyatının 15 TL olmasını beklediğini söyledi.

Başaran, hükümetin 100 günlük programında fındık üreticileri için lisanlı depoculuk konusunda yapılacak çalışmalara olumlu baktıklarını belirtti. Başaran, "2018 fındık sezonunda özellikle kış aylarından çıkış döneminde çok memnun edici beklenti içindeydik ancak birçok fındık hastalıklarından yeterli mücadelenin yapılmamış olması ve ayrıca hava şartlarından dolayı fındıkta döküm olayı meydana gelmesi nedeniyle beklenen rekolteye ulaşılamadı. Bu konuda yapılan tahminlerin hiç birinin tutmayacağı kanaatindeyim. Fındıkta zarar ve ürün kaybı söz konusudur. İleri ki tarihlerde fındık ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır" dedi.

Üreticinin fındık fiyatının 15 TL olmasını beklediğini dile getiren Başaran, "Fındık üretiminin azalması talebi azaltacaktır. Bu nedenle üretici fındık fiyatında artış beklemektedir. Fındığın maliyeti yükseliyor, girdiler yükseliyor. Bu nedenle üretici fiyat beklentisini bir çıta yükseltmiştir. Üretici hayat standardının yükselmesini istiyor. 15 lira bir rakamda büyük bir rakam değil bu anlamda" diye konuştu.

Lisanlı depoculuk konusuna değinen Levent Başaran, "Lisanlı depoculuk sitemi çok konuşuldu. Bir kez denendi. Fakat bu deneme gerçekten ihtiyacı olan özellikle Batı Karadeniz’de, gerçekten ihtiyacı olan yerde değil, üretimin daha az olduğu yerlerde denendi. Dolayısıyla üretici tarafından talep görmedi. Hükümet gerçekten bunu düşünüyorsa, üreticinin ilgisini artıracak bir proje uygulanmalıdır. Üreticiyi bu depolara çekebilecek bazı iyileştirmeler yapmalıdır. Eğer bunlar yapılıp, üreticiye cazip halde sunumu yapılırsa, piyasayı regüle eden bir yapı oluşturulabilinir. Bu sadece üretici değil, fındıkla ilgili tüm kesimlerin beklentisidir. Dilerim bu lisanslı depoculuk bir an evvel gerçekleşir" diye konuştu.