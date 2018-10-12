EKONOMİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 12:28

Uluslararası bankacılar TBB’nin ev sahipliğinde buluştu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yıl Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’nda, Türkiye’deki bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdi.Yapılan açıklamaya...

Uluslararası bankacılar TBB'nin ev sahipliğinde buluştu
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yıl Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’nda, Türkiye’deki bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bu yıl Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’nda, Türkiye’deki bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ev sahipliğinde 11 Ekim Perşembe akşamı bu yıl otuzuncusu düzenlenen etkinliğe; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, birçok ülkeden merkez bankası başkanları ve bankacılar katıldı.

Resepsiyonun bankacılık sektörü açısından önemini değerlendiren TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Ekonomi politikalarına yön veren hükümet yetkilileri, merkez bankası başkanları ve finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Buraya gelen bankacılarla küresel ekonomideki ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduğumuz toplantılar, ilişkilerimizi geliştirmek, yeni işbirlikleri oluşturmak açısından büyük önem taşıyor. Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmeler, Türkiye’nin ekonomik performansı, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alış verişinde bulunmamızı sağladı" dedi.
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