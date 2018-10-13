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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:57

“Uluslararası Batum 8. Uluslararası Tarım Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı”

“Uluslararası Batum 8. Uluslararası Tarım Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı”, Gürcistan’ın Batum kentinde açıldı.Bir otelde düzenlenen fuarın açılışına, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Türkiye’nin Batum...

'Uluslararası Batum 8. Uluslararası Tarım Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı”
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“Uluslararası Batum 8. Uluslararası Tarım Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı”, Gürcistan’ın Batum kentinde açıldı.

Bir otelde düzenlenen fuarın açılışına, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Öner Gümüş, Acara Özerk Cumhuriyeti Meclis Başkanı David Gabaidze ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, dost ve kardeş ülke Gürcistan’da düzenlenen Fuar’a Artvin Valiliği ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak stant açtıklarını söyledi.

Son derece önemli olan fuarda stant açarak Artvin’i tanıtmayı amaçladıklarını kaydeden Doğanay, “Buradaki misafirperverlikten bu fuarın zenginliğinden çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah bu fuar hem Batum’a hem yöre halkına hem Artvin’e hem de bu bölgemize hayırlara vesile olur, bereketlere vesile olur” dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise ”Gürcistan’a çok eskiden de bir fuara gelmiştim. O zaman Pazar yeri gibi bir yerde inşaat malzemeleri fuarıydı. Bu günde, bu vesile ile buradayız. Artvin valimiz ile beraber gelerek fuara katılım sağladık. Geldik, gördük doğrusu bölgenin yerel ürünlerini, mahalli ürünlerini yerel tatlarıyla görmek gerçekten mutluluk verici. Bölge bozulmamış doğası oldukça kendi orijinal haliyle yaşıyor. Buranın mahalli ürünlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede bizde komşu olarak katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Fuarın katılanlara, iş adamlarına, girişimcilere ve bölge halkına fayda getireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen fuara, Türkiye’nin yanı sıra Gürcistan, Almanya, İran, Azerbaycan, Norveç ve Polonya ülkeleri katılırken, toplam 65 stant açıldı. Fuarda ülkeler tarım ürünlerini sergiledi.
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