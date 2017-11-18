Ürdünlüler kıyı kentlerine kışın da gelmeye başladılar

Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan güney sahillerinde turizm sezonu Arap turistler sayesinde uzadı.Ürdünlüler, İstanbul, Bursa, Eskişehir’den sonra Antalya ve Muğla’ya kışın da gelmeye başladı. Alanya ile Marmaris arasında kalan...

Yaz aylarında tatilcilerin akınına uğrayan güney sahillerinde turizm sezonu Arap turistler sayesinde uzadı.

Ürdünlüler, İstanbul, Bursa, Eskişehir’den sonra Antalya ve Muğla’ya kışın da gelmeye başladı. Alanya ile Marmaris arasında kalan hattaki 5 yıldızlı otellerde konaklayan Ürdünlülerin bol bol gezip, alışveriş yaptıkları, her birinin binlerce dolar harcadıkları belirtildi.

Ürdün merkezli bir tur operatörü firmanın temsilcileri, ülkesindeki tatilseverlerden gelen talep üzerine Türkiye’nin güney sahillerinde keşfe çıktı. Bodrum’dan Alanya’ya kadar uzanan doğa ve tatil cenneti merkezleri gezdi, otellerle anlaştı, kış aylarına özel yeni bir tur paketi hazırladı. Söz konusu turu satın alan ilk Ürdünlü kafile, Antalya havalimanından bindikleri otobüsle gittikleri Muğla Marmaris’teki 5 yıldızlı otelde 2 gün konakladı.

Sadece kahvaltısını otelde yapan Ürdünlüler, kalan zamanlarını ise bölgenin doğal, kültürel ve tarihsel zenginliklerini gezdi, yanlarında getirdikleri dolarlarla bol bol alış veriş yaptı. Kafile, Marmaris’ten sonra Fethiye ve Alanya’da da 2’şer gün konakladı. Firmanın Türkiye sorumlusu Kenan Öztürk, turların kış boyu devam edeceğini söyledi. “Ürdün’de Türkiye’ye büyük sevgi duyuluyor. Yaz kış burada tatil yapmak için can atıyorlar” dedi.

Ürdünlülerin Avrupalı turistlerden kat ve kat daha fazla para harcadığına dikkat çeken Öztürk, şöyle konuştu: : “Uzun yıllardır, bir çok değişik ülkeden, Türkiye’nin dört bir yanına turist taşıdık. Ürdünlüleri de daha önce İstanbul’a, Bursa’ya, Trabzon’a, Eskişehir’e götürdük. Şunu gözlemledik ki, Ürdünlüler, bir kere kesinlikle her şey dahil otelde kalmıyorlar. Havuz başında, plajda vakit geçirmiyorlar. Sürekli gezmek, yeni yerler keşfetmek, bol bol da alışveriş yapmak istiyorlar. Dolarlarını en çok konfeksiyon ürünlerine harcıyorlar. İlk kafilede bulunan yetişkin Ürdünlülerin her biri yemesi, içmesi, gezmesi, alışverişi derken binlerce harcamıştır.”



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2017’de bölgeye gelen Ortadoğulu turist sayısında yüzde 30 artış yaşandığına dikkat çeken, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı ise, şöyle konuştu: “Ortadoğu pazarında yaşanan yükseliş ivmesi, Ürdünlülerin kışın da burayı tercih etmesiyle ayrı bir boyut kazandı. Marmaris, kışın yabancı turist ağırlamaya alışık değil. Umarız devamı artarak gelir, hep arzuladığımız, hayalini kurduğumuz 12 ay turizm gerçek olur.”