VDK Başkan Yardımcısı Ferit Taş: 'VDK ‘yeni nesil dijital vergi müfettişi' yetiştirecek'

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapacak yeni nesil dijital vergi müfettişlerinin yetiştirileceği belirtildi. 20’nci Türkiye Muhasebe Kongresi’nde konuşan Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkan Yardımcısı Ferit Taş, Son dönemde alınan vergi müfettiş yardımcılarının ‘yeni nesil dijital müfettiş’ olarak yetiştirileceğini söyledi.

İstanbul’da düzenlenen ve iki gün süren 20’nci Türkiye Muhasebe Kongresi’nde “Devlet Muhasebesinde Değişim ve Dönüşüm: İyi Uygulamalar” başlıklı oturumu yöneten VDK Başkan Yardımcısı Ferit Taş, VDK’nın vergi incelemelerindeki yenilikleri hakkında bilgi verdi. Vergi incelemelerindeki dijital dönüşümle birlikte VDK bünyesinde görev yapan vergi müfettişlerine de elektronik denetim ve bilgisayar eğitimi verilecek.

Mesleğe yeni başlayan vergi müfettiş yardımcılarına verilecek eğitim hakkında bilgi veren VDK Başkan Yardımcısı Taş, "İncelemelerdeki dijital dönüşümü hızla kavrayabilecek müfettiş portföyüne ulaşmak için son dönemde alınan vergi müfettiş yardımcıları sıkı bir elektronik denetim ve bilgisayar eğitiminden geçirilecek. Bu kitle, ‘yeni nesil dijital müfettiş’ olarak yetiştirilecek. Mükelleflerin beyannamelerinde yanlışlık tespit edilmesi halinde yeni nesil dijital müfettişler inceleme başlatacak. Tabi ki bu dijitalizasyon, mükellefler açısından bir tehdit gibi algılanmamalıdır, ülkenin gelişimi için fırsat olarak değerlendirilmelidir. Şu da unutulmamalıdır ki vergi müfettişleri sadece mükellefi deneteleyen değil aynı zamanda yol gösterip kamu yararını sağlayan kamu görevlileridir" diye konuştu.

Vergi denetiminde dijital dönüşüm

Vergi incelemelerindeki dijital yenilikler hakkında bilgi veren VDK Başkan Yardımcısı Ferit Taş, "Denetim 2.0 projesi kapsamında uygulanacak SAF-T (Standart Denetim Dosyası) adlı alt proje ile her mükellefin bir dosyası olacak. Daha önceki incelemele raporlarının yanı sıra tüm bulgulara buradan kolayca ulaşılabilecek. Yine bir alt proje olan VEDAS (Vergi Denetim Analiz Sistemi) da vergi analizleri, mali tabloların yeniden düzenlenmesi ve incelenecek veriye tek kaynaktan erişim imkanı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Kendisinin de vergi müfettişi kökenli olduğunu söyleyen Ferit Taş, meslektaşlarının dönüşüme adapte olmanın ötesinde, değişime yön veren liderler olarak yetiştirilmesi gayretinde olduklarını ifade etti.

Taş, "VDK bünyesinde 8 binden fazla vergi müfettişi ve yardımcısı görev yapmaktadır. Bunun yaklaşık 3 bini vergi müfettişi, 5 bini de vergi müfettiş yardımcısıdır. Meslektaşlarımızın genç ve dinamik oluşu VDK açısından önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı.