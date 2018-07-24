EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 13:59

Vergi borçları bulunan vatandaşlara ‘Gelin yapılandıralım’ çağrısı

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, vergi yapılandırılmaları için son gün yaklaşırken vergi borçları bulunan vatandaşları yapılandırmaya çağırdı.Demirci, 31 Temmuz tarihinde sona erecek olan vergi yapılandırma başvuruları...

Vergi borçları bulunan vatandaşlara ‘Gelin yapılandıralım' çağrısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, vergi yapılandırılmaları için son gün yaklaşırken vergi borçları bulunan vatandaşları yapılandırmaya çağırdı.

Demirci, 31 Temmuz tarihinde sona erecek olan vergi yapılandırma başvuruları için vatandaşlara çağrıda bulundu. Vatandaşlara borçlarını ödemeleri için birçok fırsat imkanı sunan yapılandırmada peşin ödemelerde borç faizleri silinirken, borç asıllarında indirimlere gidiliyor. Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde borçları 18 taksitte 36 ayda ödeme imkanı sunuyor. Başkan Demirci düzenlediği basın toplantısında vergi borcu bulunan vatandaşlara, “Fırsatı kaçırmayın, gelin yapılandıralım” çağrısında bulundu.

“Mükelleflerimizi son başvuru gününü beklemeden müracaatlarını yapmaya davet ediyoruz”

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci, vergi borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı kaçırmaması gerektiğine değindi. Yapılanma için son günün beklenmemesi gerektiğini de vurgulayan Demirci, “Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 18 Mayıs tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu kanunla kesinleşmiş vergi ve borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi gibi imkanlar getirilmiştir. Yararlanmak isteyen mükelleflerin Vergi Dairesi Başkanlığına ve şubelerine şahsen veya posta yoluyla başvurabilecekleri gibi Gelir İderesi Başkanlığı internet adresi ve e-devlet üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Tüm mükelleflerimizi son başvuru gününü beklemeden müracatlarını yapmaya davet ederken, ‘Fırsatı kaçırmayın. Gelin yapılandıralım. Peşin ödeyin kazançlı çıkın’ diyoruz” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku