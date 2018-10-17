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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:27

Vestel ve Regal’e 4 Kristal Elma

Vestel ve Regal; Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali’nden 4 ödülle döndü. Vestel’in sosyal sorumluluk projesi Ben Robot Değilim 2 Kristal Elma, Regal Çeyiz Paketi reklamları ise 2 Kristal Elma kazandı. Bu ödüller Regal’in ilk Kristal Elma’ları oldu.

Vestel ve Regal'e 4 Kristal Elma
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Vestel ve Regal; Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali’nden 4 ödülle döndü. Vestel’in sosyal sorumluluk projesi Ben Robot Değilim 2 Kristal Elma, Regal Çeyiz Paketi reklamları ise 2 Kristal Elma kazandı. Bu ödüller Regal’in ilk Kristal Elma’ları oldu.

Vestel, 11-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen reklamcılık dünyasının en önemli etkinliği Kristal Elma Festivali’nden ödülle döndü. Vestel, hayvanlara şiddete dikkat çektiği Ben Robot Değilim projesi ile Sosyal Medya-Üretici Etkileşim İçerikleri ve Medya-Ürün ve Hizmet kategorilerinde Kristal Elma kazandı.

İlk kez Kristal Elma kazanmanın gururunu yaşayan Regal ise Çeyiz Paketi / Kaynana, Baldız reklam çalışmaları ile Açıkhava / Poster Billboard ve Basın / Elektronik ve Beyaz Eşya kategorilerinde iki Kristal Elma ödülüne layık görüldü.

1988 yılından beri gerçekleştirilen Kristal Elma, 2013 yılından itibaren dünyanın en önemli pazarlama-iletişim ustalarını konuk eden bir festivale dönüştü. Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen ödül töreninde 7 büyük, 127 kristal, 123 gümüş, 94 bronz ve 4 özel olmak üzere toplam 355 ödül sahiplerini buldu.
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