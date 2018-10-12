Virgin Group, Suudi Arabistan’la iş görüşmelerini askıya aldı.

Virgin Group’un sahibi Richard Branson, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim günü Suudi Arabistan’ın İstanbul Büyükelçiliğine girerek kayıplara karışması üzerine Suudi Arabistan hükümetinin Egemen Servet Fonu ile yaptığı bütün yatırım görüşmelerini askıya aldı.

The Financial Times gazetesinin verdiği habere göre Virgin Group, Riyad tarafından Kızıldeniz’de yapılması planlanan büyük çaplı turizm projeleri görüşmelerini de durdurdu.

Virgin Group’un İngiltere merkezli firmanın başkanı Richard Branson internet sitesinde yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan’ın veliaht Prensi Muhammet bin Selman’ın başkanlığındaki hükümete yüksek ümitler beslemiştik. Bununla birlikte Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı’nın öldürülme iddiası ile ilgili haberler doğruysa, Batı’daki herhangi bir firmanın Suudi hükümeti ile iş yapma imkanı kalmaz" dedi.