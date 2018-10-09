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09 Ekim 2018 Salı 10:22

Vivense yeni konsepti ‘Vivense Touch’ı açtı

Keyifli yaşam alanları oluşturmaya yardımcı olmayı hedefleyen Vivense, yeni showroom’unu Vivense Touch konseptiyle Buyaka’da açtı.Ev ve yaşam keyfini açtığı yeni showroom’lar aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan Vivense,...

Vivense yeni konsepti ‘Vivense Touch'ı açtı
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Keyifli yaşam alanları oluşturmaya yardımcı olmayı hedefleyen Vivense, yeni showroom’unu Vivense Touch konseptiyle Buyaka’da açtı.

Ev ve yaşam keyfini açtığı yeni showroom’lar aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan Vivense, Touch Showroom konseptiyle yaşam alanlarını tasarlamak isteyenlere eşsiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Touch konseptini, Anadolu Yakası’ndaki Buyaka Kuleleri’ne taşıyan Vivense, yorucu mobilya alışverişini ev sıcaklığında gerçekleşen samimi bir deneyime dönüştürüyor. Tecrübeli iç mimarlarla yaşam alanının tasarlanabileceği Vivense Touch Showroom’unda; kendi zevkinize ve ihtiyaçlarınıza uygun tasarımlar hakkında bilgi alabilir, yeni dekorasyon trendlerini öğrenebilir, döşemeli ürünler için kumaş seçimi ve kombinleri yapabilirsiniz. Ayrıca Vivense.com’daki zengin mobilya ve aksesuar seçkisini iç mimarlarla birlikte online olarak keşfedebilirsiniz.

‘Ücretsiz randevulu iç mimarlık hizmeti”

Kişiselleştirilmiş hizmetler sunan Vivense Touch, ücretsiz randevulu iç mimarlık hizmeti ile ev dekorasyonu konusunda da detaylı bilgilendirme ve yönlendirme sağlamaya devam edecek.

Türkiye’de perakendeleşme konusunda hızlı adımlar atan Vivense, 23. showroom’una Buyaka’yla ulaştı. 250 binin üzerinde evi yenileyen Vivense, malzemesinden kumaşına, renginden tasarımına, insanlara yaşam alanlarında dilediği kombinasyona sahip olma özgürlüğü sunuyor.
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