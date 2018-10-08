Vodafone esnaf ve KOBİ’lerin işyerlerini koruyacak

Esnaf ve KOBİ’lerin dijital iş ortağı olma vizyonuyla müşterilerine kazandıran fırsatlar sunan Vodafone, işyerlerinin 7/24 güvenliğini sağlamak amacıyla Kent Alarm iş birliğiyle yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, Kent Alarm iş birliğiyle, işyerlerinin güvenliğini sağlamak isteyen esnaf ve KOBİ’lere yönelik sunduğu iki avantajlı paketle yeni bir kampanyaya imza attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Vodafone Güvenli İşyeri ve Vodafone Güvenli İşyeri Pro adıyla sunulan her iki paketle, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisiyle işyerleri, 7/24 merkezi alarm izleme hizmeti sayesinde izlenebiliyor. Bu sayede güvenlik ihlali girişimine hızlı müdahale olanağı sağlanırken, kampanya dahilindeki her iki pakette de kurulum ve aktivasyon ücretsiz sunuluyor.

“Yeni nesil teknolojilerimizle esnafımızı dijitalleştirmeye devam ediyoruz”

Açıklamada görüşleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Biz de işyerleri için güvenliği sorun olmaktan çıkarmak üzere Vodafone güvencesi ile harekete geçtik. İşyerlerinin genel yapısına ve ihtiyaçlarına özel olarak, zengin içerik ve uygun fiyatla oluşturduğumuz paketlerimizle, esnafımızın güvenlik ihtiyacına yanıt verebiliyoruz. En son teknolojileri kullanarak oluşturduğumuz paketlerle raporlama, mobil uygulama ile dijital çözümler ve kablosuz panel sistemi gibi pek çok özelliği avantajlı fiyatlarla sunuyoruz. Nesnelerin İnterneti teknolojisini kullanarak hayata geçirdiğimiz bu yeni paketler ile işyerleri, merkezi alarm izleme sistemi sayesinde 7/24 izleniyor ve herhangi bir güvenlik ihlali girişimi sırasında anında kolluk kuvvetlerine haber verilerek hızlı müdahale imkanı veriyor. Dijital iş ortakları olarak esnafımızın gündelik hayatta karşılaştığı sorunları aşabilmesi için yanlarında olmaya; yeni nesil teknolojilerimizle ihtiyaçlarına özel, akıllı ve hesaplı çözümler geliştirerek onları dijitalleştirmeye hızla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SMS ve e-mail ile esnafa ayrıntılı güvenlik raporu sunuluyor

7/24 alarm izleme hizmeti verilen her iki pakette de Nesnelerin İnterneti teknolojisi ile giriş-çıkış kontrolü sağlanabiliyor ve SMS ve e-mail yoluyla raporlama imkanı sunuluyor. Vodafone M2M faturalı hat sahiplerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında; Güvenli İşyeri Pro Paketi’nde, alarm izleme telefonla aktif veya deaktif hale getirilebilirken, uzaktan kumanda ile de açılıp kapatılabiliyor.