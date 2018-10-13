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13 Ekim 2018 Cumartesi 13:25

Vodafone Türkiye’ye Kristal Elma’dan ödül

Vodafone Türkiye, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde ’30 Yılın Üreticiliğe Cesaret Veren Reklamverenleri’ arasında birinci sırada yer aldı.

Vodafone Türkiye'ye Kristal Elma'dan ödül
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Vodafone Türkiye, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde ’30 Yılın Üreticiliğe Cesaret Veren Reklamverenleri’ arasında birinci sırada yer aldı.

Vodafone Türkiye, Reklamcılar Derneği tarafından 30’uncusu düzenlenen, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde ’30 Yılın Üreticiliğe Cesaret Veren Reklamverenleri’ arasında birinci sırada yer aldı. Kristal Elma’nın 30’uncu yılına özel olarak verilen ödül için, yarışma tarihi boyunca ödül alan işler değerlendirilerek, reklamda üreticiliği en çok destekleyen kuruluşlar belirlendi. Vodafone Türkiye, son 12 yılda üreticiliğin yeşermesine sağladığı katkıdan dolayı ödüle layık görüldü.

Vodafone’un aldığı büyük ödülü değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Vodafone Türkiye olarak, faaliyetlerimizin merkezine müşterilerimizi yerleştirerek müşteri odaklı büyümemizi sürdürüyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde en iyi deneyimi yaşatmak amacıyla teknolojik ve organizasyonel yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ürün ve servislerimiz konusunda müşterilerimizle açık ve şeffaf bir iletişim içinde olmaya özen gösteriyoruz. Her zaman en yeni iletişim mecralarını kullanarak müşterilerimize ulaşmayı ilke ediniyoruz. Benzersiz ve samimi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu iletişim çalışmaları sonucu ‘30 Yılın Üreticiliğe Cesaret Veren Reklamverenleri’ arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da kreatif ajanslarımızla başarılı kampanyalara imza atmayı sürdüreceğiz".

115 kategoride 126 Kristal Elma

Kristal Elma Türkiye Reklam Ödülleri Yarışması’nda 115 kategoride 126 Kristal Elma sahiplerini buldu. Katılımcılar, bölge, tasarım, uygulamada mükemmellik, medya, açıkhava, radyo, basın, dijital, film-TV-sinema, online film, entegre kampanyalar kategorilerinin yanı sıra büyük ödüller ile toplumsal cinsiyet eşitliği özel ödülü, Arvak Özel Ödülü, Prof. Dr. Nazan Erkmen İllüstrasyon Özel Ödülü için yarıştı.
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