Vodafone’dan yeni uygulama: ’Ailem Güvende’

’Ailem Güvende’ uygulaması, Vodafone Vitrin’in portföyüne katıldı. Çocukların özgürlüğüne müdahale etmeden ebeveynleri bilgilendiren ’Ailem Güvende’, ailelere çocuklarının gün içinde nerede olduğunu ve güvende olup olmadıklarını...

’Ailem Güvende’ uygulaması, Vodafone Vitrin’in portföyüne katıldı. Çocukların özgürlüğüne müdahale etmeden ebeveynleri bilgilendiren ’Ailem Güvende’, ailelere çocuklarının gün içinde nerede olduğunu ve güvende olup olmadıklarını takip etme imkânı sunarken, içerdiği yapay zekâ teknolojisi sayesinde çocukların endişe, korku, öfke gibi ruh hallerini de tespit edebiliyor.

Vodafone’un Türkiye’deki scaleup (büyümekte olan girişimci firmalar) ekosistemine değer katma hedefiyle hayata geçirdiği Vodafone Vitrin programına yeni firmaların katılımı devam ediyor. Bu programın dahilinde Vodafone Vitrin’e, çocuk güvenliğine yeni bir yaklaşım getiren ’Ailem Güvende’ akıllı ebeveyn kontrol uygulaması da eklendi. Uygulamanın amacı, çocukları etkileyebilecek riskleri öngörerek ailelerin doğru zamanda önlem alabilmelerini sağlamak. Çocukların eve gelişleri, okula giriş ve çıkışları gibi konum değişikliklerinin takibini yapan ’Ailem Güvende’, ailelere çocuklarının gün içinde nerede olduğu ve güvende olup olmadıkları hakkında fikir sahibi olma imkânı sunuyor.

Levent Gemici: "Önümüzdeki yıl 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz"

Vodafone Vitrin’in yeni üyesi uygulamayı değerlendiren Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici, "Vodafone Vitrin programıyla, dijital servisi müşteriyle buluşmaya hazır, Türkiye’nin yerli firmalarını destekliyor ve onları 23 milyonu aşkın müşterimizle buluşturmak için aracılık ediyoruz. Potansiyel vaat eden bu firmalarla işbirliği yaparak müşterilerimize hayatı kolaylaştıran ürün ve servisler sunmak istiyoruz. Amacımız, satış, pazarlama ve operasyon alanındaki bilgi birikimimizle ve teknoloji altyapımızla Vodafone Vitrin üyelerinin hızlı ve doğru büyümesini sağlayarak onlara değer katmak. Vodafone Vitrin ailesinin yeni üyesi ‘Ailem Güvende’ uygulaması, gelişmiş teknolojisi sayesinde, ailelere çocuklarının güvenliğini sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgiye çocuklarının özgürlüğüne müdahale etmeden sahip olma imkânı veriyor. Uygulama, ebeveynlere çocuk güvenliği hakkında sadece veri değil sezgi de sunan yenilikçi bir uygulama. Bu uygulamayla önümüzdeki yıl sonuna kadar 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Riskleri fark edip önlem almak aileler için önem taşıyor

Yapılan bilgilendirmede; çocukların özgürlüğüne müdahale etmeden ebeveynleri bilgilendiren uygulama, çocuklar tarafından tespit edilmesi mümkün olmayan siber zorbalık, taciz ve istismar gibi durumlar karşısında aileleri çocuğun özel hayatına saygılı olacak şekilde uyarıyor. Bu kapsamda, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında liste dışından bir yazışma olması halinde içerik paylaşmadan önce aileye bilgi veriyor. Aynı şekilde, uygunsuz içerikle gelen fotoğrafları da buzlanmış görüntüler şeklinde aileyle paylaşıyor.

Yapay zekâ teknolojisiyle önseziler oluşturuyor

Gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken uygulama, her bir çocuk için mobil etkinlik, konum ve sosyal ağlar üzerinden topladığı verileri yapay zekâ teknolojisiyle birleştiriyor. Verileri analiz eden ve davranış profili oluşturan uygulama, gerekli zamanlamayı da tespit ederek ebeveynlere oluşturduğu önsezileri bilgi olarak sunacak.

Üç katmanlı algoritma ile çalışıyor

Uygulama üç katmanlı analiz modeli, kültürel ve kişisel koşulların çocukların sosyal etkinliğini nasıl etkilediğini anlayacak. Böylece; özel algoritmasıyla, kültüre, yaşa, cinsiyete ve kişisel davranış özelliklerine bağlı farklılıkları temel alarak çocuğa özel analiz yapabilecek. Bu analizleri potansiyel riskler konusunda gerçek zamanlı olarak ebeveynlere gönderecek. Sürekli öğrenen ve zaman içinde gelişen algoritmalarıyla, gözden kaçabilecek ve öngörülmesi zor riskleri ortaya çıkarabilecek. Uygulama; çocukların endişe, korku, öfke gibi ruh hallerini de tespit edebilecek. Tüm bu veriler sayesinde ebeveynler, çocuklarına yönelik tehditleri öngörebilecek ve önleme imkânına sahip olacak.

Google Play ve App Store uygulama mağazalarından indirilebilen ’Ailem Güvende’ uygulamasını kullanmak için öncelikle ebeveyn adına bir hesap oluşturmak ve ardından çocuğu eklemek gerekiyor. Daha sonra, çocuğun mobil cihazına bir indirme bağlantısı gönderilerek uygulamanın çocuğun cihazında da kurulumu sağlanıyor. Akabinde, ebeveyn bağlantısı onaylanıyor ve gerek akıllı bildirimler gerekse cihaz üzerindeki gösterge tablosu kanalıyla çocuğun anlık takibi yapılıyor. İlk etapta Android kullanıcılarına hizmet verecek olan “Ailem Güvende” uygulamasının IOS versiyonunun ise çok yakında devreye girmesi hedefleniyor.