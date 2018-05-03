Vodafone’dan yerli scaleup firmalara tam destek

Vodafone, yerli scaleup firmalara (büyümekte olan girişimci firmalar) satış, pazarlama, teknoloji ve operasyon konularında destek verecek. ’Vodafone Vitrin’ programıyla sağlanacak kaldıraç etkisiyle bu firmaların Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda hızlı, doğru ve etkili büyümesine yardımcı olmak hedefleniyor.

Vodafone, yerli scaleup firmalara (büyümekte olan girişimci firmalar) satış, pazarlama, teknoloji ve operasyon konularında destek verecek. ’Vodafone Vitrin’ programıyla sağlanacak kaldıraç etkisiyle bu firmaların Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda hızlı, doğru ve etkili büyümesine yardımcı olmak hedefleniyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, Türkiye’de ve dünyada büyük potansiyel vaat eden scaleup (büyümekte olan girişimci firma) ekosisteminde kaldıraç etkisi oluşturacak yeni bir program geliştirdi. ‘Vodafone Vitrin’ adıyla başlatılan program kapsamında bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital servis ya da ürün sağlayan firmalarla işbirliği yapacak olan Vodafone, bu firmalara satış, pazarlama, teknoloji ve operasyon konularında destek vererek Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyümelerine yardımcı olacak. ‘Vodafone Vitrin’ üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya da açılarak dijital ürün ve servislerini Vodafone’un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda 520 milyonu aşkın müşterisine sunma fırsatı yakalayacak.

Vodafone’un Türkiye’deki scaleup ekosistemine değer katmayı hedeflediği ‘Vodafone Vitrin’ programı, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici’nin katılımıyla Levent’te düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıya, ‘Vodafone Vitrin’in ilk üyesi Sosyopix’in kurucu ortaklarından Sezgi Abat da katılarak deneyimlerini paylaştı.

“Potansiyel taşıyan firmaları kaldıraç etkisiyle Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyütmek istiyoruz”

Amaçlarının satış, pazarlama ve operasyon alanındaki bilgi birikimlerini teknoloji altyapılarıyla üyelerine ulaştırmak olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Mükemmel müşteri memnuniyeti sağlamanın yolu müşterilerin hayatını kolaylaştırmaktan geçiyor. Sektörümüz, hayatı kolaylaştıran inovatif ürün ve servislerin geliştirilmesini teşvik eden yapısıyla, bu anlamda önemli bir avantaja sahip bulunuyor. ‘Vodafone Vitrin’ de bu düşünceyle oluşturduğumuz bir program. Bu programla, ürünü veya servisi müşteriyle buluşmaya hazır scaleup firmaları destekleyeceğiz. Bu firmalarla kurduğumuz işbirliğiyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıran dijital ürün ve servislerin gelişmesine destek olacağız. Dijital dünyanın potansiyel vaat eden güvenilir firmalarıyla işbirliği yaparak hayatı kolaylaştıran başarılı ürün ve servisleri Vodafone farkıyla müşterilerimizle buluşturmak istiyoruz. Amacımız, satış, pazarlama ve operasyon alanındaki bilgi birikimimizle ve teknoloji altyapımızla ‘Vodafone Vitrin’ üyelerinin hızlı, doğru ve etkili büyümesini sağlamak ve onlara değer katmak. Bu firmaları kaldıraç etkisiyle Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda büyütmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Vodafone’un gücü Sosyopix’in marka bilinirliğine büyük fayda sağlayacak”

Toplantıda söz konusu programın ilk üyesi Sosyopix’in Kurucu Ortağı Sezgi Abat ise deneyimlerini şu şekilde paylaştı: “Sosyopix projesine ‘Anılarına Dokun’ mottosu ile 2014’te başladık. Dolu dolu geçirdiğimiz anları ve hafızalarımızdan silemediğimiz fotoğrafları akıp giden ekranlardan kurtarıp dokunulabilir ürünler haline getirerek daha çok göz önünde tutmak istedik. Sosyopix’i, sosyal medyadaki ve galerinizdeki fotoğraflarla size özel olarak hazırlanmış, farklı temalarda, modern ve şık ürünler sunan bir e-ticaret girişimi olarak tanımlayabiliriz. Sosyopix’te, her ürünü baskıdan ambalaja kadar tek tek el emeği ile özel olarak hazırlıyoruz. Hiç vazgeçilmeyecek temellerimiz kalite, özen ve müşteri memnuniyeti. Bu değerlerle Vodafone Vitrin’in ilk üyesi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone işbirliğinin bize daha geniş ve doğru bir kitle ile buluşma fırsatı sunacağına inanıyoruz. Vodafone’un gücü bize özellikle marka bilinirliği ve güvenilirlik konusunda büyük fayda sağlayacak. Ayrıca, Türkiye’den çıkan Sosyopix’i yurtdışına ürün gönderen bir servis haline getirme imkânı bulacağımızı düşünüyoruz. Scaleup ekosistemine ciddi katkıları olacağına inandığımız bu program için Vodafone’a teşekkür ediyoruz.”

Başvurular, birleştirici kurum ya da web sitesi üzerinden alınıyor

Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici’nin verdiği bilgilere göre ‘Vodafone Vitrin’ programına dahil olmak isteyen firmalar, bir birleştirici kurum (aggregator) kanalıyla ya da ‘Vodafone Vitrin’ web sitesi vodafone.com.tr/Vitrin üzerinden Vodafone ile iletişime geçebiliyor. Başvurusu uygun görülen adaylar Vodafone tarafından değerlendiriliyor. Değerlendirmede, firmaların müşteri tarafındaki bir problem alanına yönelik tasarlanıp geliştirilmiş, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkaracak bir çözüm sunmasına; bir mobil uygulama üzerinden müşterilerine dijital ürün ya da servis sağlamasına; söz konusu ürün ya da servisin ölçeklendirilme potansiyeli taşımasına dikkat ediliyor. Değerlendirme sürecinin ardından programa kabul edilen firmalar ile ‘Vodafone Vitrin’ üyeliği sözleşmesi imzalanıyor. Vodafone içinde atanan özel ekibin koordinasyonunda çalışmalara başlanıyor.

Dijital dünyanın gücüyle ihracata destek

Program üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya da açılarak dijital ürün ve servislerini Vodafone’un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda 520 milyonu aşkın müşterisine sunma imkânı bulacak. Buna göre, Vodafone Türkiye’nin 23 milyonun üzerindeki müşterisinin beğenisini kazanan dijital ürün ve servisler, Vodafone’un Lüksemburg merkezli Tomorrow Street yapılanması kanalıyla yurtdışı pazarlara da açılacak. Böylece Vodafone, dijital dünyanın gücüyle Türkiye’nin ihracatına da katkıda bulunacak.

6 ayda bir performans değerlendirmesi yapılıyor

‘Vodafone Vitrin’ programına kabul edilen firmalar, standart olarak Silver segmentte başlıyor. Program kapsamında 6 ayda bir performans değerlendirmesi yapılıyor. Performansı iyi bulunan firmalar, Gold ya da Platinum segmente yükseltilirken, performansı stabil bulunan firmalar, mevcut segmentinde kalmaya devam ediyor. Yeterli performansı gösteremeyen firmalar ise sistem dışı kalıyor.

Yılda 2 milyon TL’ye varan satış ve pazarlama desteği

Program kapsamında scaleup firmalara temel olarak satış-pazarlama, teknoloji-operasyon ve yurtdışı pazarlara açılma konularında destek veriliyor. Buna göre, Silver segmentindeki firmalara 500 bin TL, Gold segmentindeki firmalara 1 milyon TL ve Platinum segmentindeki firmalara 2 milyon TL değerinde yıllık satış ve pazarlama desteği sağlanıyor. Program üyelerine ayrıca mentor desteği, tanıtım desteği, eğitim desteği, teknoloji desteği ve operasyonel destek de sunuluyor.