EKONOMİ:
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16 Ekim 2018 Salı 15:04

VW, elektrikli otomobildeki payını yüzde 30 artırmayı düşünüyor

Volkswagen’in yeni CEO’su Herbert Dies, işlerini yeni düzenlemelere göre dönüştürmemesi halinde Alman otomobil üreticilerinin otomobil sanayiinin önde gelen oyuncaları arasında kalma şansının yalnızca yüzde 50 olduğunu söyledi.

VW, elektrikli otomobildeki payını yüzde 30 artırmayı düşünüyor
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Volkswagen’in yeni CEO’su Herbert Dies, işlerini yeni düzenlemelere göre dönüştürmemesi halinde Alman otomobil üreticilerinin otomobil sanayiinin önde gelen oyuncaları arasında kalma şansının yalnızca yüzde 50 olduğunu söyledi.

Herbert Diess, Avrupa’da 2030’e kadar Volkswagen filosunun karbon dioksit emisyonunun yüzde 30 azaltması için elektrikli otomobil satışlarındaki payını yüzde 30 artırması gerektiğini söyledi.

Diess, 2020’ye kadar içten yanma motorlardan elektrikli otomobil üretimine geçilmesi VW’e 14 bin işçinin eksilmesine mal olacağını belirterek, otomobil üreticilerinin iç yapılanmalarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Dies, yapısal değişimin Almanya’da oto sanayiinde çok az iş kaybına yol açacağını belirterek “Mesele bu dönüşümün ne kadar hızlı yapılması gerektiğidir “ dedi.
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