Bugüne kadar sadece mobil uygulaması üzerinden kullanılabilen yerli arama motoru Yaani’nin web sürümü hayata geçirildi.

Turkcell tarafından geliştirilen ve bugüne kadar sadece mobil uygulaması üzerinden kullanılabilen yerli arama motoru Yaani web versiyonu ile kullanıcıların hizmetine sunuldu. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre bu zamana kadar mobil uygulama olarak kullanılabilen Yaani’ye artık web ve mobil tarayıcılar ile yaani.com.tr adresinden ulaşılabilecek. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında kullanıma sunulan ve ilk 9 günde 1 milyon indirilme sayısını aşarak bir rekora imza atan Yaani’de bugüne kadar 125 milyondan fazla kez arama yapılırken, toplam indirilme sayısı ise 4 milyon 500 bine yaklaştı.

“Sürekli öğrenen akıllı arama motoru Yaani”

Kendi arama motoruna sahip olmanın Türkiye’yi dünyada sayılı ülkeler arasına soktuğunu belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “Arama motorları en fazla veri üreten servislerden. O nedenle Yaani Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması için kritik öneme sahip. Türkiye’nin kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan Yaani, Türkçe’yi çok iyi anlıyor. Biz arama yaptıkça o öğreniyor ve sürekli öğrenen akıllı arama motoru olarak kendini her an geliştiriyor. Bu sayede her defasında karşımıza daha iyi arama sonuçları çıkartıyor. Bugüne kadar mobil uygulama olarak kullanılan Yaani’ye artık web sitesi üzerinden de erişebilecek. Önümüzdeki dönemde web versiyonunu, yeni özellikler ve servisler ekleyerek daha zengin hale getireceğiz” dedi.

‘Yaani.com.tr’ Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını destekleyecek

Açıklamada servis entegrasyonları ile kullanıcının hayatını daha kolay hale getirmeyi hedefleyen Yaani’nin, yakın zamanda Turkcell güvenli e-ticaret altyapısını da destekleyeceği bildirildi. Böylece alışveriş seçeneklerini Yaani’de arayanların hem en ucuz seçenekleri görebilecekleri hem de yerli ödeme sistemi Paycell entegrasyonu ile ödemelerini uçtan uca güvenli e-ticaret altyapısı üzerinden yapabilecekleri vurgulandı.