Yabancı ziyaretçi sayısı Mart’ta yüzde 34,83 arttı

2018 yılı Mart ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,83 artış kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılı Mart ayı giriş-çıkış yapan yabancı ziyaretçi verilerini açıkladı. Bakanlığın açıkladığı Emniyet Genel Müdürlüğü’den alınan geçici verilerine göre; 2018 yılı Mart ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,83 oranında bir artış göstererek 2 milyon 139 bin 766 oldu.

Mart ayında ülkemize gelen 2 milyon 139 bin 766 yabancı ziyaretçinin 6 bin 473’ü (yüzde 0,30) günübirlikçi oldu. Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il; İstanbul, Antalya, Edirne, Artvin ve Ağrı olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart dönemi

2018 yılı Ocak-Mart döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,88 artış kaydedildi. Söz konusu dönemde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,88 artış göstererek 5 milyon 128 bin 406 oldu. 2018 yılı Ocak-Mart döneminde ülkemize gelen 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçinin 16 bin 4’ü (yüzde 0,31) günübirlikçi oldu.