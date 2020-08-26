Yatırım yapmak, son dönemlerin en cazip işlemlerinden birisidir. Elinizde bir miktar birikmiş para var ise yatırım yapma konusu sizi de kendisine çekiyordur. Peki, yatırım nedir? Yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Bunlar ve çok daha fazlasını yazımızın devamında bulabilirsiniz. Yatırıma yeni başlayacak olanlara 4 etkin tavsiye ile bu alanda, beklentilerinize etkin bir şekilde cevap alacaksınız.

Yatırım Nedir?

“Doğru yatırım ile güzel paralar kazanabilirsin” şeklindeki söz birçok uzmandan ya da arkadaştan duymuşsunuzdur. Arkadaşlarınız ve uzmanlar tarafından verilen bu tavsiyeyi detaylı incelemeden önce, ilk olarak yatırım nedir sorusunun cevabını bilmeniz gerekir. Yatırım; piyasada bulunan tahviller, hisse senetleri, yüksek getiri hesap fonu ve benzer araçlara paranızı yatırmanızdır. Buradaki araçlarda kar garantisi yoktur. Yani bankaya mevduat hesabı açarak faiz geliri elde etmek gibi bir şey değildir. Kazanma durumu gibi kaybetme olayı da vardır. Bundan dolayı yatırım yaparken dikkatli olmak, son derece önemlidir.

Tarım arazisi, antika eşyalar, altın, döviz, kripto para ve hisse senedi gibi çok sayıda yatırım alanı vardır. Bunların da kendi içinde çok sayıda seçeneği olduğu unutulmamalıdır. Bunlar arasından doğru araçları tespit etmek ve onlara yatırım yapmak için dikkate almanız gereken 4 önemli tavsiye şunlardır:

1. Yatırımdan Beklentim Ne Olmalı?

Yatırım yaparken ilk olarak beklentinizi belirlemeniz gerek. Herkes bu alana para kazanmak için girer. Ne kadarlık bir kazanç oranına ihtiyacınız olduğunu tespit edin ve buna uygun piyasa araçları araştırın. Ancak tekrar vurgulamak gerekirse bu alanda kar etmek olduğu gibi, zarar etmek de vardır. Hatta yapacağınız hatalı seçimler, paranızı kaybetmenize neden olabilir.

Piyasayı etkileyen çok sayıda değişken vardır. Yakın zamanda büyük getiri sağlayan bir fon, daha sonraki süreçte ciddi kayıplara neden olabilir. Bu noktada doğru seçimin önemi çok fazladır. Bilinmesi gereken bir diğer husus ise ne kadar fazla getiri istiyorsanız, o kadar riske girmelisiniz. Risk oranı ile kazanma olasılığınız olan paranın miktarı artar. Ama aynı zamanda kaybetme olasılığınızın da arttığını bilmeniz gerekir. Bütün bunları dikkate alarak, yatırımdan beklentinizin ne olduğuna karar vermelisiniz.

2. Yatırım Yapmak Benim İçin Doğru Mu?

İlk defa bu alana adım atıyorsanız, kendinize “Neden?” sorusunu sorun. Geçmişte hisse senetleri ve fonlar, nakit paraya göre çok daha getiri sağlamış olabilir. Ancak gelecekte bunun böyle olacağı garantisi yoktur. Kısacası yatırım, riskli bir iştir ve kaybetme riski her zaman vardır.

Yatırım yapmanın sizin için doğru bir adım olup olmadığını anlamak için finansal durumunuza ve hedefinize bakın. Finansal anlamda birikim yapamıyor ve her ay para arttıramıyorsanız, yatırım yapmak sizin için uygun olmayabilir. Ancak gelirinizde düzenli artırım yapıyor ve bunun yanında birikiminiz de varsa yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Dolayısıyla mali durumunuzun resmini dürüst bir şekilde çekmeniz çok büyük önem taşır.

3. Ne Kadar Yatırım Yapmalıyım?

Yatırım yapmak isteyenlerin aklındaki bir diğer konu ise “Ne kadar” şeklindeki sorudur. Yatırım yapacağınız miktarın tutarının ne kadar olacağını, sizden daha iyi kimse bilemez. Ancak uzmanlar, “kaybetmeyi göze alabildiğiniz kadar yatırım yapın” şeklinde tavsiyeler verir. Çünkü yatırım aracınızın tamamen çökme ve paranızın tamamını kaybetme riskiniz var. Bunun yanında yatırımınızın bir süre sonra kendisini ikiye katlama olasılığı da var.

Yatırım yapılacak miktarı, kendi finansal durumunuza göre tespit edebilirsiniz. Çok fazla birikim yapamıyor ve ucu ucuna geçiniyorsanız, daha düşük miktarlarda yatırım yapmanız, mantıklı olacaktır. Maddi durumunuz daha iyi ise yatırım miktarını arttırabilir ve daha fazla kazanma olasılığı yakalayabilirsiniz.

4. Neye Yatırım Yapacağımı Nasıl Anlarım?

Yatırım yapacağınız aracı, öncelikle yakından tanımanız gerekir. Daha sonra bunun geçmişini incelemeniz ve ne tür değişimler geçirdiğine detaylı olarak bakmanız önemlidir. Günümüzde internetin çok fazla gelişmesine bağlı olarak bu alanda çok sayıda internet sitesine erişebilirsiniz. Bu siteler üzerinde yatırım araçlarına ilişkin detaylı bilgiler vardır. Bunları inceleyerek doğru aracı rahatlıkla bulabilirsiniz. İnceleme yaparken, beklenti ve mevcut durumunuzu da dikkate almayı sakın unutmayın. Ayrıca yatırımlarınızı birkaç farklı araca pay ederek, kaybetme riskinizi azaltabilirsiniz. Ancak bunu yaparken çok detaylı araştırmalar yapmalısınız.